Умер футболист, переживший остановку сердца после удара соперника
Футболист «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в больнице
Нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался в больнице после остановки сердца во время матча. Об этом сообщили в футбольном клубе.
Трагедия произошла во вторник, 3 ноября, в 08:00. Представители клуба выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Семья футболиста поблагодарила всех, кто поддерживает их в этот момент, и попросила с пониманием отнестись к их желанию сохранить частную жизнь.
«Мы разделяем горе его семьи, близких и всего сообщества болельщиков «Тенерифе», которые сегодня скорбят об этой тяжелой утрате», — говорится в заявлении на официальном сайте «Тенерифе».Напомним, 30-летний игрок получил удар коленом в грудь от вратаря «Андорры» Хесуса Овоно во время матча 12-го тура испанской Сегунды. Встречу остановили при счете 2:2. Хесус потерял сознание, у него остановилось сердце. Его экстренно доставили в больницу, где состояние удалось стабилизировать — в реанимации он дышал самостоятельно.
С понедельника, 2 ноября, де Мигель находился в больнице, а сегодня скончался, не приходя в себя.