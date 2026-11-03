Умер футболист, переживший остановку сердца после удара соперника

03 ноября 2026, 12:29

Футболист «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в больнице

Фото: iStock/Diy13

Нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался в больнице после остановки сердца во время матча. Об этом сообщили в футбольном клубе.





Трагедия произошла во вторник, 3 ноября, в 08:00. Представители клуба выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Семья футболиста поблагодарила всех, кто поддерживает их в этот момент, и попросила с пониманием отнестись к их желанию сохранить частную жизнь.

«Мы разделяем горе его семьи, близких и всего сообщества болельщиков «Тенерифе», которые сегодня скорбят об этой тяжелой утрате», — говорится в заявлении на официальном сайте «Тенерифе».