Сапожков выразил полную уверенность в победе сборной РФ по волейболу на ОИ

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Волейболист московского «Динамо» Максим Сапожков выразил уверенность в том, что сборная России обязательно выиграло бы золото на прошедших в Париже Олимпийских играх, если бы принимала в них участие.
«Я уверен на 100%, мы бы выиграли золото. Расстроился, что Франция сначала легко победила итальянцев (3:0), а затем и в финале сборную Польши (3:0). Надеялся, что будет больше экшена, а вышло скучновато. У сборной России были бы все шансы занять первое место. Без нашей сборной на международной арене пропал нерв. Прямой конкурент исключён, и другим сборным стало играть значительно легче», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сапожков.
Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив своё недовольство одним словом – «гадкие».
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