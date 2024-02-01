Сборная Московской области стала призером первенства России по легкой атлетике

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области по лёгкой атлетике заняла третье командное место на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по лёгкой атлетике проходило с 29 по 31 января в Ульяновске.
По итогам трех дней соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Стоит отметить, что в эстафетах 4 по 400 метров победителям стали Виктория Коренкова, Мария Тихонова, Алина Колесова и Александра Морозова, а также Артём Курманов, Алексей Кравчук, Максим Карауш и Павел Вихор.
Кроме этого, в беге на 1500 метров золото и серебро получили Анастасия Шкурина и Никита Шишимров.
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По итогам трех дней соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
«В первый соревновательный день победительницей первенства страны стала Анастасия Пшеничная в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8.57 секунды. В аналогичной дисциплине среди юношей бронзу выиграл Максим Синюков. В забеге на 400 метров первое место занял Павел Вихор. В прыжках длину золота удостоилась Татьяна Юсова, а на дистанции 800 метров первой стала Елена Акимова», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в эстафетах 4 по 400 метров победителям стали Виктория Коренкова, Мария Тихонова, Алина Колесова и Александра Морозова, а также Артём Курманов, Алексей Кравчук, Максим Карауш и Павел Вихор.
Кроме этого, в беге на 1500 метров золото и серебро получили Анастасия Шкурина и Никита Шишимров.
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Мира Полтева