В Подмосковье прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту

Фото: Марина Анисимова
В Коломне завершились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Приволжского федерального округа. Об этом сообщил корреспондент.
Участие в соревнованиях по конькобежному спорту Приволжского федерального округа (ПФО) приняли около 120 спортсменов 14-17 лет из разных регионов.
Предыдущие этапы соревнований проводились в Нижнем Новгороде и Кирове, а заключительный третий этап состоялся в Конькобежном центре Московской области «Коломна».
Стоит отметить, что всероссийские соревнования по итогам 3-х этапов пройдут в Коломне 19-25 февраля 2024 года.
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Предыдущие этапы соревнований проводились в Нижнем Новгороде и Кирове, а заключительный третий этап состоялся в Конькобежном центре Московской области «Коломна».
«Спасибо большое Конькобежному центру «Коломна» за возможность провести первенство Приволжского федерального округа здесь, чтобы в рамках отбора на первенство России мы могли показать достойные результаты и сравнить их со своими соперницами из других округов», — поделилась нижегородская спортсменка Ольга Марголина.
Стоит отметить, что всероссийские соревнования по итогам 3-х этапов пройдут в Коломне 19-25 февраля 2024 года.
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Мира Полтева