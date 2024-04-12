Подмосковная лыжница завоевала медаль первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина на первенстве России по лыжным гонкам среди юниорок 19-20 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Шибекина пришла третьей на масс-старте на 30 километров классическим стилем», — отмечается в сообщении.Всего в этом забеге приняли участие 42 спортсменки.
Первенство России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам проводилось 11 апреля в городе Апатиты Мурманской области. 12 апреля в рамках первенства состоится юниорский масс-старт классическим стилем на 50 километров.
Всего участниками первенства страны по лыжным гонкам стали 195 спортсменов.
Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Виталина Гирина завоевала четыре медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах.
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