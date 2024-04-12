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Подмосковная лыжница завоевала медаль первенства России

12 апреля 2024, 12:06
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина на первенстве России по лыжным гонкам среди юниорок 19-20 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Шибекина пришла третьей на масс-старте на 30 километров классическим стилем», — отмечается в сообщении.
Всего в этом забеге приняли участие 42 спортсменки.



Первенство России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам проводилось 11 апреля в городе Апатиты Мурманской области. 12 апреля в рамках первенства состоится юниорский масс-старт классическим стилем на 50 километров.
Всего участниками первенства страны по лыжным гонкам стали 195 спортсменов.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Виталина Гирина завоевала четыре медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах.

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11 апреля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Турнир среди любителей ручного мяча состоится в 13-й раз. Игры пройдут между командами в пяти категориях – юноши и девушки, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Игры состоятся на малой и большой аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Лидеры групповых этапов турнира «Герои города» выйдут в финал и определятся победителей», – пояснили в ведомстве.
Вход для зрителей во все дни соревнований на всех площадках будет свободным.

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#спорт
#минспорта мо
#турнир
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#гандбол
#подмосковье
#московская область
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Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового
11 апреля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля.
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даёте шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат. Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб!» — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.

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Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству
11 апреля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ярослав Носов и Максим Глубоков, получающие образование в Раменском колледже, стали победителями Всероссийских соревнований по комплексному единоборству на призы ДОСААФ России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участие в соревнованиях приняли более 90 спортсменов из разных регионов России и других стран. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-19 лет в различных весовых категориях», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в поддержку полицейских и военных. Комплексное единоборство — вид единоборства, созданный в 2023 году в России на основе оптимальных приёмов и техник вольной борьбы, бокса, кикбоксинга и самбо.

В министерстве поздравили с студентов Раменского колледжа с победой и пожелали им дальнейших успехов.

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#борьба
#раменское
#минобразования мо
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В Испании призвали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх
11 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Левый коалиционный блок Испании Sumar выступил с предложением к МОК отстранить Израиль от Олимпийских игр.
В блоке заявили, что зарегистрировали парламентскую резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету об исключении Израиля из участников следующих Олимпийских и Паралимпийских игр. Соответствующее обращение опубликовано в соцсети X.

Там отметили, что пока совершается геноцид, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал «в мирном мероприятии».
Ранее с аналогичным предложением выступила Франция.

Член французского парламента Эдуард Бенар написал письмо министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он обратил ее внимание на просьбу палестинских спортклубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из олимпийского движения.

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#израиль
#олимпиада 2024
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Подмосковная горнолыжница завоевала четыре медали чемпионатов России
11 апреля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Виталина Гирина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото Виталине Гириной принесли заезды в дисциплине «Параллельный слалом» и «Слалом-гигант». Второе и третье места в параллельном слаломе заняли представительница Сахалинской области Софья Крохина и спортсменка из Ленинградской области Александра Жаркова соответственно. В слаломе-гиганте на вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Плешкова из Камчатского края, на третью — Екатерина Ткаченко из Москвы», — отмечается в сообщении.
Серебряную медаль Виталина Гирина завоевала в дисциплине «Слалом», а бронзу ей принесло участие в командных соревнованиях чемпионата России по горнолыжному спорту — Гирина вошла в состав команды Московской области.

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#горные лыжи
#спорт
#московская область
#подмосковье
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Сборная Московской области привезла семь медалей с чемпионата России по фехтованию
10 апреля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали на чемпионате России по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Сборная Подмосковья заняла первое место в командных соревнованиях женщин по фехтованию на шпагах. В финале Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская нанесли поражение сборной Москвы со счетом 40:34. На пути к наградам были повержены сборные Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии.

На счету Гудковой и Ясинской – также серебряная и бронзовая награды в личном зачёте. При этом шпажистки из Московской области встретились друг с другом на стадии полуфинала чемпионата, где сильнее оказалась Гудкова.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях из Подмосковья Яна Егорян выиграла серебро соревнований. Во встрече за звание чемпионки России она уступила столичной саблистке Ольге Никитиной.

В женских командных соревнованиях по фехтованию на рапирах спортсменки Московской области стали вице-чемпионками. На вторую ступень пьедестала поднялись Арина Вольская, Ксения Глебова, Лейла Пириева и Анна Позднякова.

Вместе с тем Пириева вышла в финал личных соревнований, где уступила олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой из Татарстана. Таким образом, в активе рапиристки из Московской области - две серебряные медали чемпионата России.

Единственную медаль среди мужчин завоевали шпажисты сборной Подмосковья в командном зачёте. Бронзу получили Георгий Бруев, Михаил Казмин, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе.

Чемпионат России по фехтованию прошёл в Перми.

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#спорт
#минспорт мо
#фехтование
#чемпионат россии
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#подмосковье
#московская область
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Тренер Силкин объяснил отсутствие интриги в РПЛ
Тренер Силкин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»
10 апреля 2024, 17:13

Фото: iStock/spfdigital

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что в РПЛ нет интриги, поскольку уже очевидно, что «Зенит» первенство не уступит.
«Я думаю, что особо то интриги в РПЛ и нет – «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы. Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Отмечается, что до завершения РПЛ осталось клубам осталось провести по восемь матчей.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак высказал мнение о том, что команда одержит победу в матче с «Краснодаром».

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#тренер
#мнение
#рпл
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Футболист Спивак предрёк победу «Зениту» в матче с «Краснодаром»
10 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/mel-nik

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак высказал мнение о том, что команда одержит победу в матче с «Краснодаром».
При этом, по его мнению, между командами в этой игре развернётся настоящая борьба.

«Зенит» никогда не играет на ничью, только на победу. Он показывает самый лучший футбол и займет первое место. Понятно, что в этом матче будет борьба, но «Зенит» выиграет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Спивак.

Однако, он допустил, что игра может закончится и ничьей.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выражала недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком» из-за бесконечных фолов и постоянного оказывания мяча у противника во время матча.

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#спорт
#тренер
#футбол
#матч
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Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата Суперлиги
10 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки

Баскетболисты клуба «Химки» стали полуфиналистами чемпионата Суперлиги, одержав третью победу в четвертьфинальной серии. Матч против команды «Купол-Родники» из Ижевска завершился со счётом 64:89 в пользу химчан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Лучшим бомбардиром матча стал Артём Востриков, набравший 16 очков. На счету Ильи Карпенкова – 15 очков, у Фёдора Ключникова – 12.
«На площадке была очень приятная атмосфера. Обе игры в Ижевске прошли с сумасшедшей поддержкой. После прошлого матча мы провели хорошую работу над ошибками. Думаю, выиграли больше за счёт защиты, потеряв всего 64 очка. Мы идём дальше в борьбе за медали, спасибо Ижевску за хорошую атмосферу», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Соперниками химчан в полуфинале станут баскетболисты «Зенита-2» из Санкт-Петербурга. Первый матч серии пройдёт в Баскетбольном центре «Химки» 18 апреля в 19 часов. Вход для болельщиков будет свободным.

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#химки
#спорт
#баскетбол
#бк химки
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
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