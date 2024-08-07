Сборная Подмосковья по хоккею на траве победила на Спартакиаде учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль XII летней Спартакиады учащихся по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Финальный матч подмосковная сборная провела с командой из Москвы. По ходу встречи представители Московской области проигрывали со счётом 0:1, однако в итоге сумели отыграться и завершили матч со счётом 2:1 в свою пользу. Таким образом Подмосковью досталось золото, а Москве — серебро», — говорится в сообщении.Третье место на турнире заняла сборная Татарстана.
В облётном министерстве также отметили, что подмосковного спортсмена Константина Седых признали лучшим игроком соревнований.
Финал Спартакиады проводилась в городе Крымск Краснодарского края с 30 июля по 7 августа, участие в турнире приняли десять команд.
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