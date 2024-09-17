Участники проекта «Выходи во двор» закроют футбольный сезон в Королёве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Третий летний сезон проекта «Выходи во двор» финиширует 21 сентября в городском округе Королёв. Легенды футбола проведут с местной любительской сборной последний матч года, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это будет 11-е противостояние звёздных футболистов с командами жителей Подмосковья в рамках очередного летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Одновременно эта встреча станет первым матчем на обновлённом после капремонта стадионе «Чайка», построенном в 1957 году», – отметили в ведомстве.Капитан «Легенд футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, Кубков России и Португалии, чемпион России и Португалии, Дмитрий Аленичев выведет команду на поле. Болельщики смогут насладиться игрой Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и голкипера Александра Филимонова. Руководить игрой команды звёзд будет прославленный футболист и тренер Валерий Гладилин.
Комментировать матч будут спортивные журналисты Олег Жолобов и Виктор Гусев.
По традиции перед матчем футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных секций.
За три сезона проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 35 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская