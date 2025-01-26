Российские киберспортсмены из Team Spirit завоевали $288 тысяч на турнире по Counter-Strike 2 в Дании

Фото: скриншот кадра с Youtube-трансляции турнира
Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2. В финале, прошедшем в Копенгагене, они обыграли турецкий коллектив Eternal Fire со счётом 3:1. Трансляцию всего турнира можно увидеть на Youtube.
Команда победителей заработала внушительный приз в размере 288,125 тысячи долларов.
В полуфинале Team Spirit уверенно разгромила украинскую команду Natus Vincere со счётом 2:0. Этот успех стал ещё более значимым, учитывая, что NaVi была признана лучшей командой прошлого года.
На турнире, который длился с 23 по 26 января, разыгрывался общий призовой фонд в $500 тысяч. Eternal Fire за второе место получила $85,625 тысячи, а NaVi и G2 Esports, занявшие третье и четвёртое места, заработали $22,5 и $17,5 тысячи соответственно.
В составе Team Spirit выступали российские игроки Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.
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В полуфинале Team Spirit уверенно разгромила украинскую команду Natus Vincere со счётом 2:0. Этот успех стал ещё более значимым, учитывая, что NaVi была признана лучшей командой прошлого года.
На турнире, который длился с 23 по 26 января, разыгрывался общий призовой фонд в $500 тысяч. Eternal Fire за второе место получила $85,625 тысячи, а NaVi и G2 Esports, занявшие третье и четвёртое места, заработали $22,5 и $17,5 тысячи соответственно.
В составе Team Spirit выступали российские игроки Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.
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Мария Моисеева