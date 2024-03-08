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8 марта состоялся матч между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, пишет РИА «Новости». ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0
Футбольный поединок стал настоящим триумфом для бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, который был признан лучшим игроком матча. Виллиан отметился двумя голами, забитыми на 9-й и 49-й минуте встречи.
Эта победа значительно повлияла на турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка и поднялись на четвёртую строчку, демонстрируя свою силу и амбиции. Игорь Осинькин и его команда «Крылья Советов» остаются на восьмом месте с 29 баллами в активе.
Матч стал ещё одним подтверждением таланта и мастерства Виллиана Роши. Бразильский защитник привнес в игру своей команды не только надёжность в обороне, но и опасность в атаке. Его два гола стали решающим фактором в исходе матча, и он заслуженно получил награду лучшего игрока.
Вильян Роша является одним из ключевых игроков ЦСКА, и его вклад в успех команды становится все более значимым.
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Эта победа значительно повлияла на турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка и поднялись на четвёртую строчку, демонстрируя свою силу и амбиции. Игорь Осинькин и его команда «Крылья Советов» остаются на восьмом месте с 29 баллами в активе.
Вильян Роша является одним из ключевых игроков ЦСКА, и его вклад в успех команды становится все более значимым.
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Сергей Калугин