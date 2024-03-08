ЦСКА победили «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок по правилам бокса с известным видеоблогером Джейком Полом, который моложе его на 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети журналиста Майкла Бенсона.