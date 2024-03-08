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ЦСКА победили «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0

08 марта 2024, 16:45
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

8 марта состоялся матч между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, пишет РИА «Новости». ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0
Футбольный поединок стал настоящим триумфом для бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, который был признан лучшим игроком матча. Виллиан отметился двумя голами, забитыми на 9-й и 49-й минуте встречи.

Эта победа значительно повлияла на турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка и поднялись на четвёртую строчку, демонстрируя свою силу и амбиции. Игорь Осинькин и его команда «Крылья Советов» остаются на восьмом месте с 29 баллами в активе.


Матч стал ещё одним подтверждением таланта и мастерства Виллиана Роши. Бразильский защитник привнес в игру своей команды не только надёжность в обороне, но и опасность в атаке. Его два гола стали решающим фактором в исходе матча, и он заслуженно получил награду лучшего игрока.

Вильян Роша является одним из ключевых игроков ЦСКА, и его вклад в успех команды становится все более значимым.

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#победа
#матч
#футбол
#самарская область
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МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
08 марта 2024, 17:13

Фото: iStock/Daniel Bartus

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 19 марта.
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Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за аппендицита
08 марта 2024, 16:35

Фото: iStock/SDivin09

Пилот «Феррари» Карос Сайнс пропустил Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» в связи с операцией по удалению аппендицита. Об этом итальянская команда написала на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что перед Гран-при Сайнс почувствовал недомогание. В среду, 6 марта, он досрочно покинул мероприятие, которое проводило в Джидде.

После этого у Сайнса диагностировали аппендицит, поэтому теперь ему требуется операция по его удалению. Вместо него, начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда, будет участвовать резервный пилот Оливер Берман.

Третья практика и квалификация состоится в пятницу, а сама гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» запланирована на субботу, 9 марта.

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#спорт
#гонка
#спортсмены
#операция
#здоровье
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Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
08 марта 2024, 04:47

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает РИА Новости.
В матче регулярного первенства против «Питтсбург Пингвинз» Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Форвард забил во втором периоде. Теперь у него 18 заброшенных шайб в сезоне. Счет в игре — 2:0 в пользу «Вашингтона».

Таким образом, теперь число результативных баллов в карьере 38-летнего россиянина в чемпионатах НХЛ достигло 1532 (840 голов и 692 передачи). Чтобы выйти на эту позицию, ему потребовалось 1405 матчей. По этому показателю форвард «Вашингтона» превзошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах).

Рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби, который находится на 12-й строчке рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

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#хоккей
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Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом
08 марта 2024, 03:43

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок по правилам бокса с известным видеоблогером Джейком Полом, который моложе его на 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети журналиста Майкла Бенсона.
По его словам, бой пройдет 20 июля в американском городе Арлингтон, штат Техас. Получит ли он статус официального поединка среди профессионалов или будет показательным, пока неизвестно.

Пол и Тайсон подтвердили сообщение в своих социальных сетчх, уточнив, что контракт на бой уже подписан. Организаторы Most Valuable Promotions в свою очередь сообщили, что бой будет транслироваться на Netflix. Они назвали предстоящий бой «поединком мечты», который случается раз в жизни.

Тайсону 57 лет, последний официальный бой он провел в 2005 году, в выставочном поединке Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2020 году против Роя Джонса. Всего в его послужном списке 50 побед и 6 поражений. На счету 27‑летнего Пола девять побед и одно поражение.

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#матч
#бокс
#блогер
#спорт
#спортсмены
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Мостовой не поддержал критику в адрес Захаряна
07 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что критика игры спортсмена Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Соседад» непонятна ему.
Он выразил мнение о том, что Захарян всё делает правильно, и призвал самого футболиста никого не слушать и продолжать работу.

«Не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он пояснил, что сейчас Захарян проходит адаптацию, и ему нужно время для тоо, чтобы показать более высокие результаты.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

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#спорт
#игра
#спортсмены
#футбол
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Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство
07 марта 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
«Я положительно воспринял новость. С большим уважением отношусь к Косте. Он сильно играл за «Зенит», хорошо работал главным тренером молодежной команды. Почему от него отказались и передали команду Коноплеву, не знаю. Но Зырянов после этого возглавил новороссийский «Черноморец», вывел его в Первую лигу российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.

Он добавил, что Зырянов находится в хорошем возрасте для тренерства.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

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Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»
#спорт
#футбол
#клуб
#игра
#тренер
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Футболист Гранат ожидает интересный матч «Ростова» и «Краснодара»
07 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился, что матч «Ростов» — «Краснодар» ожидает быть интересным.
«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера. Очень будет интересно посмотреть на противостояние тренерских работ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Отмечается, что игра состоится в Ростове-на-Дону в 18:30 по московскому времени.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

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#спорт
#футбол
#матч
#игра
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Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
07 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/KinoMasterskaya

В связи с обнаружением в организме фигуристки Камилы Валиевой допинга, её исключили из состава российской сборной по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Оказалось, что в организме фигуристки были обнаружены запрещенные препараты триметазидин, экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки утверждали, что запрещенные препараты попали в её организм случайно, в том числе вместе с клубничным десертом, приготовленным её дедушкой.

Валиева утверждает, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам РУСАДА.

Ранее, 29 января, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, найдя у неё в крови только триметазидин. Командное золото России, выигранное на Олимпиаде в Пекине, тогда было передано американским спортсменам.

Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.

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#допинг
#препараты
#фигурное катание
#сборная россии
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Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024
07 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/BalkansCat

Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы Международной федерации гимнастики.
Россиян лишили возможности отобраться на Игры в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике. Отметим, что атлеты могли получить олимпйиские лицензии, но при условии успешного выступления на турнире. В итоге ни один из членов сборной России не получил необходимого для участия нейтрального статуса.

В декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что российские атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока федерация гимнастики не изменит критерии допуска. При этом, по её словам, этого не произойдёт.

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#гимнастика
#спортсмены
#россия
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