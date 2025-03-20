Бывший футболист Мостовой не оценил игру сборной России против команды Гренады

Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Футболист Александр Мостовой, игравший за сборные России и СССР, не считает, что победе российских футболистов в матче против команды Гренады нужно придавать большое значение. По его словам, противник не так силён в футболе.
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«В футбольном плане здесь выносить ничего не надо. Здесь бесполезно говорить, когда ты играешь с командами уровня… да никакого уровня. <…> Сейчас же все кричат, что рекорд — сколько-то матчей без пропущенных мячей. Конечно, они и будут без пропущенных, если мы будем играть с такими командами. Гренада два-три раза центр поля переходит», — поделился своим мнением с Metaratings.ru бывший спортсмен.Встреча с Гренадой завершилась победой сборной России со счётом 5:0. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующий матч сборная России проведёт 25 марта против команды Замбии. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.
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Анастасия Чубина