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Бывший футболист Мостовой не оценил игру сборной России против команды Гренады

Футболист Мостовой не придал важности победе России из-за слабой команды Гренады
Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Александр Мостовой, игравший за сборные России и СССР, не считает, что победе российских футболистов в матче против команды Гренады нужно придавать большое значение. По его словам, противник не так силён в футболе.
«В футбольном плане здесь выносить ничего не надо. Здесь бесполезно говорить, когда ты играешь с командами уровня… да никакого уровня. <…> Сейчас же все кричат, что рекорд — сколько-то матчей без пропущенных мячей. Конечно, они и будут без пропущенных, если мы будем играть с такими командами. Гренада два-три раза центр поля переходит», — поделился своим мнением с Metaratings.ru бывший спортсмен.
Встреча с Гренадой завершилась победой сборной России со счётом 5:0. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующий матч сборная России проведёт 25 марта против команды Замбии. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Главный тренер «Акрона» Тедеев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России
20 марта 2025, 12:48

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

С рекордом в российской сборной поздравил футболиста Артема Дзюбу главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев. Его цитирует портал Metaratings.ru.
«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям», — произнес Тедеев.

Кроме того, он назвал бомбардира лучшим форвардом российской современности, а также пожелал ему не останавливаться и быть максимально полезным своей команде.

Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России, забив в матче с Гренадой 31-й гол за национальную сборную.

Ранее о рекорде Дзюбы высказывался экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк.

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Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную
Ташуев назвал игроков «Ахмата» более зрелыми после вызова в сборную
20 марта 2025, 12:25

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Игроки грозненского «Ахмата» становятся еще более зрелыми после вызова в сборную России. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил главный тренер команды Сергей Ташуев.
«Всегда хорошо, когда футболисты «Ахмата» ездят в сборные России. Они становятся мудрее (…) возвращаются более зрелыми, потому что понимают свой статус и уровень. И понимают, что уровень нужно ещё повышать», — сказал собеседник.
Три футболиста «Ахмата» сыграли в товарищеском матче с Гренадой, который состоялся накануне в Москве. Речь идет об Арсене Адамове, забившем гол, Лечи Садулаеве с голевой передачей Данилу Пруцеву, а также о Турпал-Али Ибишеве, дебютировавшем в сборной России и сменившем Адамова.

Ранее стало известно, с каким счетом сборная России разгромила Гренаду.

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Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы
20 марта 2025, 01:03

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому событию пост в своём Telegram-канале, где переосмыслил текст песни «Такого, как Путин», адаптировав его под достижение футболиста.
«Такого как Дзюба, чтобы любил!!! Такого как Дзюба, чтоб по воротам бил!!! Такого как Дзюба — чтобы забивал, такого как Дзюба — чтоб не унывал!!!», — написал Губерниев.
В матче против сборной Гренады 19 марта Дзюба забил третий гол, завершив встречу со счётом 5:0. Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче. В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев.

Ранее в матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.

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Сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче
19 марта 2025, 22:38

Фото: istockphoto/FotografieLink

Со счетом 5:0 разгромила Гренаду российская сборная в товарищеском матче. Об этом пишет «Лента.ру».
В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной сборной благодаря этой встрече, на которой были свыше 15 тысяч зрителей.

С марта 2022 года клубы и сборные России не участвуют в международных турнирах на фоне ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Команды принимают участие лишь в товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, чем знаменит 22-й номер Дзюбы, под которым он играл в товарищеском матче с Гренадой.

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SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
19 марта 2025, 20:57

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Лучшим нападающим в истории российской сборной по футболу стал бомбардир Артем Дзюба.
Как пишет Telegram-канал Shot, игрок забил Гренаде в товарищеском матче. В национальной команде этот гол стал для него 31-м, уточнили авторы.

Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году. Перед этим сообщалось о 234-м мяче форварда тольяттинского клуба «Акрон».

Ранее экс-нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявлял, что рекорд Артема Дзюбы не смогут побить еще долгое время.

В свою очередь президент РПЛ назвал футболиста легендой российского футбола. Артему Дзюбе 36 лет.

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