Сборная России впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА с флагом и гимном

24 октября 2026, 05:42

Фото: iStock/Pixfly

Российская юношеская сборная примет участие в чемпионате мира и фестивале среди футболистов до 15 лет под эгидой ФИФА. Это первый случай с 2022 года, когда команда выступает на турнире международной организации с национальными флагом и гимном, пишет РИА Новости.