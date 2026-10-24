Сборная России впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА с флагом и гимном
Российская юношеская сборная примет участие в чемпионате мира и фестивале среди футболистов до 15 лет под эгидой ФИФА. Это первый случай с 2022 года, когда команда выступает на турнире международной организации с национальными флагом и гимном, пишет РИА Новости.
Сегодня россиянам предстоит первый матч предварительного этапа со сборной Судана. В воскресенье команда проведёт сразу две игры: соперниками станут футболисты из Сьерра‑Леоне и Джибути. В понедельник сборную России ждут встречи со сборными Афганистана и Турции.
Турнир, который проходит в Азербайджане, стартовал 22 октября и продлится до 31 октября. В соревнованиях участвуют 191 сборная. Особенность формата — матчи в формате «8 на 8», каждый из которых состоит из двух таймов по 20 минут.
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