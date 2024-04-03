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Сноубордисты Подмосковья завоевали три медали в финале Кубка России

03 апреля 2024, 17:00
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на финальном этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

«Золотую медаль принёс в копилку областной сборной Дмитрий Карлагачев: он одержал победу в параллельном слаломе-гиганте среди мужчин. Серебро завоевала представительница Московской области Полина Смоленцова в параллельном слаломе. А третью ступень пьедестала в той же дисциплине заняла ещё одна подмосковная спортсменка Виктория Пухова», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. После заездов были подведены итоги сезона в общем зачёте. Полина Смоленцова заняла третье место в дисциплине «параллельный слалом-гигант», Дмитрий Карлагачев стал вторым.

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#сноуборд
#кубок россии
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Футболист Терехов выразил недовольство сезоном «Химок»
03 апреля 2024, 17:12

Фото: iStock/master1305

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился, что недоволен сезоном команды.
«Доволен ли я тем, как складывается сезон для «Химок»? Безусловно, недоволен. Потому что за десять туров до конца у нас уже должен был быть отрыв от второго места в Первой лиге. Мы можем больше. Но, к сожалению, не получилось — мы провели несколько неудачных игр», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехов.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что такая ситуация придаст больше интриги и интереса к завершению сезона.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.

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#рпл
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Агент Талаев сообщил о возвращении Чистякова в «Зенит»
03 апреля 2024, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что летом защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков вернётся в «Зенит».
«Дима сыграл очень качественно с ЦСКА за исключением этого момента со срезкой. Дальше пусть решает тренер. Изначально он точно вернётся. А потом посмотрим», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

Эксперт добавил, что футболист доказал, что может играть качественно.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил о том, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды. Он подчёркивал, что иных вариантов просто нет.

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#спорт
#игры
#спортсмен
#футболист
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В Одинцове завершился «Волейбольный марафон»
03 апреля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 человек приняли участие в «Волейбольном марафоне» вместе с командой «Заречье-Одинцово». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках марафона в городком округе Одинцово проводились финальный тур чемпионата школьной лиги «Заречье-Одинцово», финал турнира «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово», матч звёзд школьной лиги, а также соревнования «Волейбольные старты» и эстафеты для воспитанников Одинцовского детского сада №54.

«Заключительный 15 тур «Школьной лиги» выиграла «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный». Победителем «Семейной лиги» стала «Команда Константина Сиденко» из Одинцовской лингвистической гимназии. В «Матче звёзд»со счётом 2:0 уверенную победу одержали подопечные Бориса Якимушкина. В эстафетах «Волейбольных стартов» юные спортсмены «Команды Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный» заняли первое место в эстафетах «Подача в коврики», «Прыжок в высоту» и «Змейка». Победителем эстафет «Мяч в корзину» и «Пас в кольцо» стала «Команда Дарьи Рысевой» из гимназии Святителя Василия Великого», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что детсадовцы за активное участие также получили медали за интерес к волейболу.

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#спортсмены
#волейбол
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Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл стартовый этап Кубка России
02 апреля 2024, 22:21

Фото: КР по парусному спорту / Елена Разина

Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль первого этапа Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка страны из Подмосковья занял первое место в гонке в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. На втором и третьем местах расположились представители Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.
Комиссаров представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.

Первый этап Кубка России по парусному спорту проходил в Сочи.

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Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
02 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/36clicks

Российские гребцы не будут проходить отборочные соревнования к Олимпийским играм в Париже, сообщает во вторник 2 апреля Федерации гребного спорта России (ФГСР) в своем Telegram-канале.
Такое решение спортсменов и тренерского штаба сборной в ходе заседания было поддержано президиумом ФГСР. Российские спортсмены выразили мнение относительно ситуации с условиями допуска до спортивных состязаний в Париже и нашли ее противоречащей спортивным нормам и законам.

Президент ФГСР Алексей Свирин заявил, что российская сторона готова участвовать в международных соревнованиях только на общих и законных основаниях, а в Международном олимпийском комитете (МОК) выдвигают дискриминационные условия.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил основные положения для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Для участников разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.

Помимо этого, форма нейтральных участников соревнований не должна отображать национальных цветов их страны.

В числе условий значилось, что спортсмены должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян даже при возможности участия в соревнованиях не допустят на церемонию открытия и закрытия Олимпиады.

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#спортсмены
#гребля
#россия
#олимпиада 2024
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Подмосковные гребцы выиграли медали Кубка России
02 апреля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну серебряную награду на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проводился с 28 марта по 1 апреля в Краснодаре.

В соревнованиях приняли участие свыше 300 гребцов из 29 регионов.

«В заезде среди мужчин на 1000 метров на байдарках-одиночках не было равных подмосковному гребцу Максиму Спесивцеву. Вторым финишировал ещё один подмосковный спортсмен — Виталий Ершов, который уступил победителю 2,4 секунды», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, мужчины заняли первое место в гонке на 500 метров на байдарках-двойках.

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#подмосковье
#гребля
#спортсмены
#медаль
#кубок россии
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Журналист Каптейнс назвал Угальде качественным игроком
02 апреля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.
«Переход в «Спартак» был действительно большим шагом для Угальде. Адаптация может занять некоторое время, это нормально. Ему нужно много работать, чтобы заиграть в РПЛ. Но Манфред — качественный игрок. Он доказал это, забив гол Аргентине за сборную Коста-Рики», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каптейнс.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне. По его словам, было ранее понятно, что при усердной работе спортсмен обязательно добьётся прогресса в технике и игре.

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#спорт
#переход
#спортсмен
#футбол
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Футболист Широков: «Динамо» надо искать баланс между атакой и обороной
02 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/master1305

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.
Он отметил, что «Динамо» зачастую из-за этого сталкиваются с проблемами в матчах с более или менее организованными командами.

«Как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой будут проблемы. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Невозможно все решать за счет одной только группы атаки. Хорошая реализация «Ростова». «Динамо» нужно искать баланс между атакой и обороной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Широков.

Спортсмен отметил, что атака в игре хороша, когда сильна оборона команды.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.

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#спорт
#тренер
#оборона
#рпл
#атака
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Представительница Росгвардии Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях по плаванию
02 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Представительница подмосковного главка Росгвардии стала бронзовым призером всероссийских соревнований общества «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию прошли 27–31 марта в Обнинске.

В турнире приняли участие 130 представителей сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

«На дистанции 50 метров вольным стилем в личном первенстве среди женщин инструктор отделения профессиональной подготовки Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль продемонстрировав достойные временные показатели», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Алина Бордей ​является ​мастером спорта по плаванию.

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