Сноубордисты Подмосковья завоевали три медали в финале Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на финальном этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль принёс в копилку областной сборной Дмитрий Карлагачев: он одержал победу в параллельном слаломе-гиганте среди мужчин. Серебро завоевала представительница Московской области Полина Смоленцова в параллельном слаломе. А третью ступень пьедестала в той же дисциплине заняла ещё одна подмосковная спортсменка Виктория Пухова», — говорится в сообщении.Соревнования проводились на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. После заездов были подведены итоги сезона в общем зачёте. Полина Смоленцова заняла третье место в дисциплине «параллельный слалом-гигант», Дмитрий Карлагачев стал вторым.
Читайте также:
В Одинцове завершился «Волейбольный марафон»
Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл стартовый этап Кубка России
Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
Лев Каштанов