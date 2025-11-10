Завершился первый месяц проекта ХК «Трактор» и Metaratings.ru — «Голос трибун»
Завершился первый месяц совместного проекта «Голос трибун». Болельщики делятся в нем своими историями, а автор лучшего рассказа получает именное джерси от клуба.
Проект создан хоккейным клубом «Трактор» совместно с Metaratings.ru. По итогам октября победительницей стала Ксения Шилина, переехавшая из Казахстана в Челябинск ради любви к «Трактору». Она рассказала, как впервые в 2013 году увидела игру клуба по телевизору, начала болеть за него и в итоге поступила в челябинский вуз, чтобы быть ближе к команде. Сейчас Ксения работает учителем, водит школьников на матчи и прививает им любовь к хоккею.
Утешительный приз получил Иван Гительман, известный под псевдонимом Neon. За 15 лет он посетил 87 выездов в шести странах и ведет Telegram-канал о фанатах «Трактора». Иван рассказал, как впервые пришел на игру в 2003 году и с тех пор не пропускает матчи любимого клуба.
В конце сезона организаторы выберут автора самой сильной истории, который получит суперприз.
