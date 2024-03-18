В Подмосковье проводят межрегиональный турнир по хоккею среди женщин

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Межрегиональный турнир по хоккею среди женщин стартовал в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводятся с 17 по 23 марта на Ледовой арене СК «Авангард» в городском округе Домодедово.
«В соревнованиях примают участие 9 женских хоккейных команд из Тулы, Брянска, Москвы и Подмосковья: ЖХК «Авангард ДМД», ЖХК «Легенда», ЖХК «Королевы льда», ЖХК «Авангард» (Брянская область), ЖХК «Ice Tigers», ЖХК «Rublevskaya Pantera», ЖХК «Армата», ЖХК «Ледяные лани», ЖХК «Окрыленные», — поделились в пресс-службе.
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