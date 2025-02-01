Селихов отклонил предложение «Ростова» из-за финансовых условий

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов, находящийся в данный момент в «свободном плавании», отклонил первое предложение от «Ростова». Как сообщает Metaratnigs.ru, голкипера не устроили финансовые условия, предложенные клубом.
«Ростовский клуб предлагал вратарю заключить трёхлетнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия. Голкипер рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов» может выйти на него с новым предложением позднее», — отмечается в материале.Напомним, Селихов играл за «Спартак» больше семи лет — с 2017 года, став за это время обладателем Кубка и Суперкубка России в составе московского клуба. В январе 2025 года стороны расторгли контракт в двустороннем порядке.
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