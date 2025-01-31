Стало известно, на сколько выросло предложение «Динамо» по Сильянову

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Московский ФК «Динамо» увеличил предложение по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову до 7 миллионов евро. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Ранее предлагаемая клубом сумма, как отмечается, была на два миллиона меньше, а «железнодорожники» просили и вовсе 10 млн.
Напомним, Сильянов играет за «Локомотив» с 2023 года. За этот сезон РПЛ он поучаствовал в 16 матчах, за которые отметился лишь одной результативной передачей.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
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«Зенит» вышел из переговоров по трансферу Сильянова, так как петербургский клуб не устроили финансовые требования «Локомотива», — говорится в материале.
Напомним, Сильянов играет за «Локомотив» с 2023 года. За этот сезон РПЛ он поучаствовал в 16 матчах, за которые отметился лишь одной результативной передачей.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
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Данил Пономарев