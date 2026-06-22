Селюк высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Даку в московский «Спартак»
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак». Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, «Рубин» не пострадает от ухода Даку. Он подчеркнул, что для казанского клуба будет выгодно, если «Спартак» приобретёт этого игрока, поскольку освободившиеся средства можно будет направить на усиление состава другими футболистами. Даку также получит преимущество, а вот для «Спартака» результат будет зависеть от того, насколько эффективно игрок будет задействован, отметил Селюк.
Даку — разносторонний футболист, который может играть головой в штрафной и обладает высокой скоростью. В чемпионате, где проводится много матчей и необходимо часто менять состав, такие игроки особенно ценны, добавил футбольный агент. Поэтому Даку может быть полезен «Спартаку», заключил Селюк.
28-летний Мирлинда Даку играет в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» с 2023 года. За это время он провёл 78 матчей и забил 35 голов в чемпионате России.
Читайте также: