Сенников назвал лучшего тренера РПЛ

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов.
«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11-ти туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве», я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но кроме доверия Галактионов даёт результат, что важно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.
Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков. При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.
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