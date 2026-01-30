Сенников: Саусь заслужил переход в топ-клуб РПЛ
Владислав Саусь заслужил переход в топ-клуб РПЛ и может выиграть конкуренцию в «Спартаке». Об этом заявил бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников.
Как он пояснил Metaratings.ru, Саусь проявил себя на поле, обладает скоростью и хорошими данными, но попадание в команду высокого уровня всегда связано с трудностями. Конкуренция на его позиции будет серьёзной — в «Спартаке» играют Денисов, Самошников и Хлусевич. Успех зависит от того, как тренер будет использовать игрока и сможет ли он выдержать давление.
Ранее 22-летний правый полузащитник перешёл из «Балтики» в московский «Спартак» за 350 миллионов рублей. В этом сезоне он провёл 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
