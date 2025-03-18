Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России

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Сербский полузащитник футбольного клуба «Ахмат» из Грозного играет в России с 2020 года. Ему всё нравится и в команде, и в стране, поэтому он хотел бы продолжать карьеру именно здесь.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт». Относительно своего возможного будущего в другом клубе Российской премьер-лиги игрок пока не задумывался, но подчеркнул, что заключил с командой из столицы Чечни новый контракт до конца 2027 года.
Мирослав Богосавац сыграл за грозненский клуб 138 матчей, в которых отдал 14 голевых передач. 28-летний игрок регулярно выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии, но вот за главную команду страны он провёл всего один матч.
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«Я бы хотел продолжить карьеру в России, потому что мне здесь нравится. Стадионы, болельщики, уровень чемпионата — все на высшем уровне», — сказал сербский футболист.
Мирослав Богосавац сыграл за грозненский клуб 138 матчей, в которых отдал 14 голевых передач. 28-летний игрок регулярно выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии, но вот за главную команду страны он провёл всего один матч.
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Александр Бойцов