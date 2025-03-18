Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России

Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России

Фото: istockphoto/Pixfly

Фото: istockphoto/Pixfly

Сербский полузащитник футбольного клуба «Ахмат» из Грозного играет в России с 2020 года. Ему всё нравится и в команде, и в стране, поэтому он хотел бы продолжать карьеру именно здесь.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт». Относительно своего возможного будущего в другом клубе Российской премьер-лиги игрок пока не задумывался, но подчеркнул, что заключил с командой из столицы Чечни новый контракт до конца 2027 года.

«Я бы хотел продолжить карьеру в России, потому что мне здесь нравится. Стадионы, болельщики, уровень чемпионата — все на высшем уровне», — сказал сербский футболист.

Мирослав Богосавац сыграл за грозненский клуб 138 матчей, в которых отдал 14 голевых передач. 28-летний игрок регулярно выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии, но вот за главную команду страны он провёл всего один матч.

Читайте также:

Зимой игроком «Спартака» мог стать нападающий сборной Ирана Мехди Тареми

Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»

«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
#спорт
#матч
#клуб
#страны
#контракт
#спортсмен
#футболист
Зимой игроком «Спартака» мог стать нападающий сборной Ирана Мехди Тареми
18 марта 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Pixfly

В прошедшее зимнее трансферное окно московский «Спартак» мог усилится известным игроком из итальянской серии А. «Красно-белым» предлагали услуги нападающего сборной Ирана Мехди Тареми, выступающего за миланский «Интер», лидирующий сейчас в чемпионате Италии.
Как стало известно сетевому изданию Metaratings.ru, одним из вариантов перехода футболиста была аренда с первоочередным правом последующего выкупа. Однако спортивное руководство столичного клуба параметры сделки не устроили — у них были другие планы относительно позиции центрального нападающего. В итоге «Спартак» приобрёл форварда сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию.

На счету 32-летнего Тареми в 34 играх за «Интер три гола и шесть результативных передач. За сборную Ирана нападающий провёл 90 матчей, в которых забил 50 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

Читайте также:

Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола

Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»

Медведев: «Зенит» отправил в ЭСК доказательства офсайда в эпизоде со вторым голом Мартинса
#евро
#аренда
#портал
#сделки
#спартак
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Черышев: «Краснодару» вдвое сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту»
18 марта 2025, 17:11

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший футболист нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из испанского Хихона и сборной России высказался об игре «Краснодара» и о шансах команды на победу в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, южному клубу приходится намного сложнее, чем «Зениту».
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что сейчас конкуренты клуба с берегов Невы усиливаются новыми интересными футболистами и показывают стабильную и сильную игру. Тем не менее, «Краснодару», например, намного сложнее бороться за чемпионство, чем «Зениту», и дело тут не только в мощном спонсоре и ресурсах.

«"Краснодар" никогда не был чемпионом, у него нет такого опыта и уверенности в своих силах. "Зенит" уже прошел через этот психологический барьер. При этом на "Краснодар" соперники настраиваются так же серьёзно, как и на "Зенит". Но "Краснодару" бороться за "золото" в два раза тяжелее, чем клубу из Санкт-Петербурга», — считает Черышев.

Он также отметил, что средний уровень игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара». У питерцев практически на каждую позицию есть по два примерно равноценных футболиста. Южане похвастаться такой мощной скамейкой запасных не могут. Да и сам бренд клуба, шесть раз к ряду выигрывавшего первенство страны, выглядит представительнее. Поэтому в концовке чемпионата «Краснодару» придётся сложнее, заключил Черышев.

Читайте также:

«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА

Медведев: «Зенит» отправил в ЭСК доказательства офсайда в эпизоде со вторым голом Мартинса

Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола
#дело
#первенство
#золото
#страны
#бренд
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
Экс-футболист Черышев положительно оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
18 марта 2025, 15:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футбольный клуб ЦСКА отличается стабильными результатами и устоявшейся игрой. И трансферная политика армейцев выстраивается схожим образом: без рывков и резких движений, что идёт на пользу команде.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший нападающий нижегородского «Локомотива», столичного «Динамо», «Спортинга» из Хихона (Испания) и сборных СНГ и России, а ныне тренер Дмитрий Черышев. По его словам, прекрасно работает скаутская служба ЦСКА. Им удаётся находить качественных футболистов за небольшие деньги, которые развиваются и повышают свой уровень в команде, а потом уходят на хорошие контракты в топ-клубы и приносят прибыль армейцам.

«ЦСКА не хватает звёзд с неба, а воспитывает свою молодёжь или берёт футболистов за сравнительно небольшие деньги. "Спартак" и "Зенит" тратят гораздо больше. ЦСКА ведет себя более экономно и уравновешенно», — подчеркнул Черышев.

Он напомнил Николу Влашича, который приходил в ЦСКА абсолютным ноу-неймом, вырос в клубе до уровня игрока национальной сборной Хорватии, а сейчас является ведущим футболистом команды серии А «Торино». Или Александра Головина, которого, по словам исполнительного директора ЦСКА, «нашли в чистом поле», а потом продали за хорошие деньги во французский «Монако», где он далеко не на последних ролях.

Однако, по словам экс-футболиста и тренера, для того, чтобы в следующем сезоне быть конкурентноспособным в борьбе за первое место, ЦСКА необходимо сохранить нынешний состав и точечно усилиться в летнее трансферное окно.

Читайте также:

«Головина нашли "в чистом поле"»: Роман Бабаев рассказал о наиболее удачных трансферах ЦСКА

Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола

Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры
#тренер
#деньги
#окно
#молодёжь
#испания
#спартак
#служба
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: «Зенит» отправил в ЭСК доказательства офсайда в эпизоде со вторым голом Мартинса
Медведев: В ЭСК отправлены доказательства офсайда при втором голе Мартинса
18 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Andreyuu

Футбольный клуб «Зенит» направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) доказательства того, что второй гол полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс забил из положения «вне игры».
Об этом в разговоре с порталом Metaratings.ru сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. По его словам, помимо заявления с изложением причин недовольства питерцев решениями арбитров матча, в ЭСК направлены видеоматериалы, подтверждающие, что решающий гол был забит из офсайда.

«Результат матча уже не изменить. Но хочется не только нам, а ,надеюсь, всем, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. И судьбу матча решали футболисты на поле, а не судьи, которые должны профессионально выполнять свою работу, контролируя соблюдение правил игры. Не оценивая игру «Зенита» или «Спартака», бесспорно, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча», — сказал один из руководителей питерского клуба.

Кроме несправедливо засчитанного гола, Медведев отметил, что в эпизодах очевидной грубости главный арбитр матча Сергей Иванов не показал вторые жёлтые карточки Умярову, Рябчуку и Бабичу. Очевидно, что если бы эти футболисты были удалены с поляя по букве закона, матч сложился бы по-другому, подчеркнул он.

В заключение Медведев выразил надежду, что «Зенит» получит от специалистов ЭСК профессиональные и обоснованные комментарии по поводу спорных эпизодов, а не отписку.

Читайте также:

Мостовой: Ключевой для «Зенита» в матче со «Спартаком» стала потеря Вендела

Бывший гендиректор «Спартака» Первак: Станкович переиграл Семака чисто технически

Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола
#матч
#чемпионат
#игры
#медведев
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕЦУПИС: Почти 25 тысяч игроков навсегда отключили сами себя от азартных игр
17 марта 2025, 18:25

Фото: istockphoto/scyther5

Около 25 тысяч игроков приняли решение навсегда самоисключиться из азартных игр. Об этом свидетельствуют данные Единого центр учёта переводов интерактивных ставок (ЕЦУПИС).
ЕЦУПИС представляет собой кредитную организацию, которая осуществляет денежные расчёты и финансовые операции между букмекерскими конторами и игроками, напоминает сетевое издание «РБ Бизнес». Этот специализированный орган контролирует финансовые потоки на российском рынке букмекерских услуг.

Пользователи-игроки в количестве 25 тысяч человек смогли сами себя исключить из азартных игр при помощи сервиса «Ответственная игра». А всего, по данным ЕЦУПИС, этим сервисом с опцией самоограничения с момента запуска воспользовались более 70 тысяч человек. Только с начала года к услугам Ответственной игры» обратились более 12 тысяч клиентов букмекеров.

«Таким образом игроки лимитируют себя и контролируют размер своих трат на игру», — отметили в компании.

«Ответственная игра» – это специальный радел в виртуальном кошельке ЦУПИС. Там игрок может самостоятельно установить для себя ограничения по депозитам или полностью запретить их.

Сервис позволяет установить предел по одной операции, зафиксировать определённый лимит на сумму пополнений на период (например, не более 50 тыс. рублей в месяц) или полностью ограничить себя от игры на определенный срок — на месяц, на квартал, на год или навсегда.

Читайте также:

Крупнейшие российские букмекеры серьезно обогатились

Четверть игроков в РФ — клиенты офшорных букмекерских контор

Букмекер PariMatch подал в суд на Зеленского
#бизнес
#игра
#сервис
#человек
#компании
#ограничения
#операции
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате