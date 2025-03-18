Зимой игроком «Спартака» мог стать нападающий сборной Ирана Мехди Тареми

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В прошедшее зимнее трансферное окно московский «Спартак» мог усилится известным игроком из итальянской серии А. «Красно-белым» предлагали услуги нападающего сборной Ирана Мехди Тареми, выступающего за миланский «Интер», лидирующий сейчас в чемпионате Италии.
Как стало известно сетевому изданию Metaratings.ru, одним из вариантов перехода футболиста была аренда с первоочередным правом последующего выкупа. Однако спортивное руководство столичного клуба параметры сделки не устроили — у них были другие планы относительно позиции центрального нападающего. В итоге «Спартак» приобрёл форварда сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию.
На счету 32-летнего Тареми в 34 играх за «Интер три гола и шесть результативных передач. За сборную Ирана нападающий провёл 90 матчей, в которых забил 50 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
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На счету 32-летнего Тареми в 34 играх за «Интер три гола и шесть результативных передач. За сборную Ирана нападающий провёл 90 матчей, в которых забил 50 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
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Александр Бойцов