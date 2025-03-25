Сергей Коньков назвал «Локомотив» безоговорочным фаворитом в серии с «Торпедо»

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Ярославский «Локомотив» долен без особых проблем преодолеть сопротивление «Торпедо» из Нижнего Новгорода в серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники просто на голову сильнее соперника.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» высказал бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. По его словам, успех автозаводцев в этом противостоянии стал бы настоящей сенсацией.
В нынешнем сезоне хоккеисты клуба из Ярославля стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» стало восьмой командой в Западной конференции. Серия до четырёх побед стартует 27 января. Первые два матча пройдут на домашней площадке «Локомотива».
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«Шансы всегда есть у любой команды. Но "Локомотив" в его нынешней форме в серии с любым соперником будет фаворитом. И серия с "Торпедо" — не исключение, потому что ярославцы — сильнейшая команда во всей лиге. Это спорт, и противостояние может сложиться как угодно, но, на мой взгляд, "Локомотив" — однозначный фаворит», — сказал Коньков.
В нынешнем сезоне хоккеисты клуба из Ярославля стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» стало восьмой командой в Западной конференции. Серия до четырёх побед стартует 27 января. Первые два матча пройдут на домашней площадке «Локомотива».
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Александр Бойцов