«Всё решит игра в обороне»: Сергей Коньков считает «Динамо» фаворитом в паре со СКА

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Хоккеисты московского «Динамо» более слаженно и организованно играют в обороне. Именно за счёт этого они должны обыграть питерских армейцев в первом раунде плей-офф в Западной конференции КХЛ.
Такое мнение в беседе с изданием «РБ Спорт» высказал бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Он назвал эту пару одной из самых интересных на первом этапе игр на вылет. Также спортсмен напомнил, что по ходу регулярного чемпионата «Динамо» в этом сезоне выиграло пять из шести встреч, уступив лишь однажды.
Однако он считает, что в этом противостоянии решающим фактором станет именно игра в защите, а она однозначно лучше отлажена у «бело-голубых». Именно за счёт чёткой игры в обороне «Динамо» станет в этой паре победителем, заключил Коньков.
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«Сможет ли СКА наладить игру в обороне? Это основной момент. Нападение у «армейцев» очень сильное. Результат регулярного чемпионата показал, что команда Романа Ротенберга действует в атаке креативно и агрессивно», — сказал экс-хоккеист.
Однако он считает, что в этом противостоянии решающим фактором станет именно игра в защите, а она однозначно лучше отлажена у «бело-голубых». Именно за счёт чёткой игры в обороне «Динамо» станет в этой паре победителем, заключил Коньков.
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Александр Бойцов