Сергей Коньков рассказал, что нужно «Куньлунь Ред Стар» для попадания в плей-офф

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил шансы «Куньлунь Ред Стар» на попадание в плей-офф.
Он отметил, что при удачном стечении обстоятельств команда может зацепиться за плей-офф, в то время как у «Витязя» практически нет шансов.
Коньков добавил, что теоретически расклады существуют, но важно учитывать качество игры. Он подчеркнул, что у «Куньлунь Ред Стар» есть шансы, хотя они не очень высокие. При этом он указал, что команда отстает от «Торпедо» всего лишь на шесть очков, и это вопрос трех побед, однако их еще нужно выиграть. Коньков также отметил, что «Торпедо» будет делать все возможное, чтобы подняться выше.
На данный момент хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» находятся на девятом месте, набрав 48 очков в 51 матче. «Торпедо» занимает восьмую позицию, имея при таком же количестве игр на шесть очков больше.
Ранее сообщалось, что нападающий Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с хоккейным клубом «Авангард», сообщал Metaratings.ru. По данным портала, новое соглашение будет рассчитано на два года. Текущий контракт игрока истекает 31 мая этого года.
Напомним, что Якупов начал текущий сезон в «Куньлуне», а затем перешел в «Авангард». На данный момент он сыграл 52 матча в КХЛ, набрав 33 очка при коэффициенте полезности «-14». В этом сезоне «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 55 очков. Следующий матч команда проведет против минского «Динамо» 2 февраля.
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Коньков добавил, что теоретически расклады существуют, но важно учитывать качество игры. Он подчеркнул, что у «Куньлунь Ред Стар» есть шансы, хотя они не очень высокие. При этом он указал, что команда отстает от «Торпедо» всего лишь на шесть очков, и это вопрос трех побед, однако их еще нужно выиграть. Коньков также отметил, что «Торпедо» будет делать все возможное, чтобы подняться выше.
На данный момент хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» находятся на девятом месте, набрав 48 очков в 51 матче. «Торпедо» занимает восьмую позицию, имея при таком же количестве игр на шесть очков больше.
Ранее сообщалось, что нападающий Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с хоккейным клубом «Авангард», сообщал Metaratings.ru. По данным портала, новое соглашение будет рассчитано на два года. Текущий контракт игрока истекает 31 мая этого года.
Напомним, что Якупов начал текущий сезон в «Куньлуне», а затем перешел в «Авангард». На данный момент он сыграл 52 матча в КХЛ, набрав 33 очка при коэффициенте полезности «-14». В этом сезоне «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 55 очков. Следующий матч команда проведет против минского «Динамо» 2 февраля.
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Анастасия Хохлова