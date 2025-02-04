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Сергей Коньков рассказал, что нужно «Куньлунь Ред Стар» для попадания в плей-офф

Сергей Коньков «Куньлунь» при стечении обстоятельств может попасть в плей-офф
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил шансы «Куньлунь Ред Стар» на попадание в плей-офф.
Он отметил, что при удачном стечении обстоятельств команда может зацепиться за плей-офф, в то время как у «Витязя» практически нет шансов.

Коньков добавил, что теоретически расклады существуют, но важно учитывать качество игры. Он подчеркнул, что у «Куньлунь Ред Стар» есть шансы, хотя они не очень высокие. При этом он указал, что команда отстает от «Торпедо» всего лишь на шесть очков, и это вопрос трех побед, однако их еще нужно выиграть. Коньков также отметил, что «Торпедо» будет делать все возможное, чтобы подняться выше.

На данный момент хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» находятся на девятом месте, набрав 48 очков в 51 матче. «Торпедо» занимает восьмую позицию, имея при таком же количестве игр на шесть очков больше.

Ранее сообщалось, что нападающий Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с хоккейным клубом «Авангард», сообщал Metaratings.ru. По данным портала, новое соглашение будет рассчитано на два года. Текущий контракт игрока истекает 31 мая этого года.

Напомним, что Якупов начал текущий сезон в «Куньлуне», а затем перешел в «Авангард». На данный момент он сыграл 52 матча в КХЛ, набрав 33 очка при коэффициенте полезности «-14». В этом сезоне «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 55 очков. Следующий матч команда проведет против минского «Динамо» 2 февраля.

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Тренер Шары Буллета озвучил главную причину поражения от Пейджа в недавнем бою
06 февраля 2025, 18:45

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян прокомментировал поражение своего подопечного в недавнем бою против Майкла Пэйджа.
Шара проиграл британскому бойцу 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250. В эксклюзивном интервью изданию MMA.Metaratings.ru тренер россиянина назвал основную причину поражения. По его словам, Шарабутдин не был в оптимальной форме, так как не чувствовал себя абсолютно здоровым.

«У нас есть проигрыш, мы с этим согласны. Мы все вместе признаем поражение, наша команда — как семья. Самая главная причина поражения – здоровье. Шару подвело здоровье, так бывает», — сказал Азизян.

Наставник российского бойца добавил, что Шара не хотел расстраивать болельщиков, поэтому и вышел на этот поединок, чего, возможно, делать не следовало. Сейчас он подлечится, полностью восстановится и будет готовиться к следующим боям, заключил Гор Азизян.

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#тренер
#семья
#здоровье
#интервью
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Игрок «Трактора» Блажиевский оценил игру против магнитогорского «Металлурга»
06 февраля 2025, 16:36

Фото: istockphoto/shironosov

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска со счётом 5:2. Своими впечатлениями об игре поделился защитник клуба из Челябинска Артём Блажиевский.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он прежде всего отметил, что это было дерби, а такие игры всегда проходят в острой, напряжённой и бескомпромиссной борьбе. Такие матчи всегда нравятся зрителям: игроки не жалеют ни себя, ни соперника и бьются до последнего.

На вопрос, какое из уральских дерби — против «Металлурга» или «Автомобилиста» из Екатеринбурга — является более принципиальным и ярким по накалу, хоккеист ответил, что их нельзя разделять и выделять. По мнению Блажиевского, обе эти команды — классные и сильные, и бьются против соседей по региону с особенной страстью и энергией.

В прошедшем матче защитник в целом остался доволен и своими действиями, и игрой товарищей по команде, отметив только недостаточно уверенную игру в меньшинстве. По словам хоккеиста, всё сложилось удачно, но всегда есть куда расти.

После 55 сыгранных матчей «Трактор» набрал 76 очков и уверенно занимает первую строчку в Восточной конференции, опережая идущий вторым «Салават Юлаев». В следующем матче 12 февраля челябинцы вновь сыграют против «Металлурга».

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Раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли
«Зенит» не готов тратить на покупку бразильского защитника Уэсли больше €30 млн
06 февраля 2025, 15:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Руководство клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга не планирует тратить на приобретение бразильского защитника «Фламенго» Уэсли больше 30 миллионов евро. Даже учитывая неоднократные отказы бразильцев от предложений чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) шести последних сезонов.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Очевидно, что «Фламенго» просто набивает цену, чтобы выручить побольше за свой ценный актив. По словам собеседника издания, «сине-бело-голубые» не рассматривают возможность выплаты 38 миллионов евро за 21-летнего игрока, как на этом настаивает бразильская сторона. Руководство клуба из Петербурга справедливо полагает эту сумму слишком большой, поэтому всё, что они готовы потратить на эту сделку — 30 миллионов евро, сумма является окончательной.

За «Фламенго» Уэсли выступает с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро. В 109 матчах в рамках всех турниров на континенте защитник стал автором двух голов.

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Тренер Гор Азизян опроверг слухи о завершении карьеры Шары Буллета
06 февраля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Промоутеры из UFC уже предложили Шарабутдину Магомедову новый бой. Однако команда российского бойца попросила дать время на лечение и окончательное восстановление.
Об этом в эксклюзивном интервью для сетевого издания MMA.Metaratings.ru сообщил тренер спортсмена, больше известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян. Таким образом, наставник опроверг слухи о том, что его подопечный собирается завершить карьеру в ММА из-за проблем со здоровьем.

«Шара Буллет закончит карьеру из-за проблем со здоровьем? Кто вообще это придумал? Это не соответствует действительности», — сказал тренер.

Он также добавил, что его подопечный сейчас совершает паломничество в Мекку, а когда вернётся в Россию, будет лечиться и восстанавливаться. По словам Азизяна, они уже получили предложение о новом бое от Мика Мейнарда, но попросили дать им время на реабилитацию.

1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет потерпел первое поражение в своей карьере в поединке против Майкла Пэйджа. До этого в активе россиянина значились 15 побед. Сразу появилась информация, что боец может закончить карьеру по состоянию здоровья.

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#спорт
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился ожиданиями от игры «Спартака» после зимней паузы
Юрий Заварзин: «Спартак» способен «бросить перчатку» «Зениту» после зимней паузы
06 февраля 2025, 14:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин с осторожностью относится к новым приобретениям московского «Спартака». Он считает, что в конце первой части чемпионата в столичной команде и без того сложился неплохой коллектив.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» спортивный функционер напомнил известную поговорку: «От добра добра не ищут». Тем не менее, он выразил надежду, что «красно-белые» сумеют навязать борьбу возглавляющим турнирную таблицу «Краснодару» и неизменному чемпиону последних лет «Зениту» из Санкт-Петербурга.

«"Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту". Посмотрим, что получится. Команда — это прежде всего ансамбль. Футболисты могут быть с хорошими качествами, но необходимо наиграть состав», — сказал Заварзин.

На вопрос, не могут ли новые приобретения сыграть со «Спартаком» злую шутку, как уже бывало, он ответил, что тут всё зависит от тренера. Экс-президент РПЛ напомнил, что бывали случаи, когда команда крупно выигрывала, а потом тренер менял игроков на трёх-четырёх позициях, и рисунок игры полностью пропадал, как и результат.

«Деян Станкович непредсказуем», — заключил Заварзин.

В последних пяти матчах «Спартак» одержал пять побед. Были последовательно обыграны ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Краснодар» и «Пари НН». В первом после паузы матче в 19-м туре РПЛ москвичи сыграют дома с «Оренбургом».

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