В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник

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Заключительный этап второго всероссийского благотворительного детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей» состоится 20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в Домодедове, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
«В фестивале участвуют дети из семей участников специальной военной операции, воспитанники социально-реабилитационных центров и детских домов, а также ребята из многодетных семей», — отмечается в сообщении.Фестиваль стартовал в ноябре прошлого года. За это время фестивальные мероприятия были проведены в девяти российских городах, в том числе в Тамбове, Саранске, Воронеже, Омске, Смоленске и Ярославле. Гостями детских спортивных праздников стали многое звёзды футбола.
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