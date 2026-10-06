Шалимов оценил победу сборной России над Намибией в товарищеской игре

06 октября 2026, 14:09

Тренер Шалимов: Африканцам было непросто из-за погоды

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский тренер Игорь Шалимов оценил крупную победу сборной России над Намибией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:0 и прошла на «Екатеринбург Арене».





По словам специалиста, состав российской команды по сравнению с предыдущей игрой против Ирана обновили практически полностью, пишет «РБ Спорт». Шалимов отметил большое количество созданных моментов и реализованных атак, однако обратил внимание на отсутствие футболиста в позиции «десятки».



