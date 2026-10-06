Шалимов оценил победу сборной России над Намибией в товарищеской игре
Тренер Шалимов: Африканцам было непросто из-за погоды
Российский тренер Игорь Шалимов оценил крупную победу сборной России над Намибией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:0 и прошла на «Екатеринбург Арене».
По словам специалиста, состав российской команды по сравнению с предыдущей игрой против Ирана обновили практически полностью, пишет «РБ Спорт». Шалимов отметил большое количество созданных моментов и реализованных атак, однако обратил внимание на отсутствие футболиста в позиции «десятки».
«У нас было много ударов из-за штрафной, это порадовало. Удивило, что было мало передач за спину защитников Намибии. Первый гол отличный, с розыгрыша — и Садулаев очень хорошо в дальний угол попал. Во втором тайме сказалась разница в уровне команд, плюс африканцам было очень непросто по такой холодной погоде. Наша команда не реализовала свои моменты, а вот ошибками соперника воспользовалась очень хорошо — то у Намибии защитник поскользнётся, то пас не перехватят в штрафной. Но при этом надо говорить о том, что российские футболисты, оказываясь в голевой позиции после ошибок соперника, наказывали Намибию очень уверенно», — сказал спикер.Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 октября. Команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.