Шалимов оценил промах Пуси в матче с московским «Динамо»
Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Динамо» (1:2). Об этом пишет «РБ Спорт».
По словам Шалимова, «Факел» рассчитывал на ошибку соперника в атаке, и этот план сработал. При этом «Динамо» быстро открыло счет — хорошо попал Фомин, — но в целом играло плохо: между атакой и обороной большой разрыв, при единственном опорнике Глебове крайние защитники редко подключаются к атакам, атакующая группа из пяти человек действует разрозненно, а Тюкавин провел матч без мяча.
Спикер раскритиковал Касереса, отдавшего поперечный пас на Рикардо вместо Лунева, но отметил игру Якимова: крепкий полузащитник выиграл единоборство у Рикардо и сравнял счет. Тренер назвал ужасным промах Пуси, подчеркнув, что это недостаток мастерства, а не невезение, и не понял, зачем Тодорович пошел в стык, получив удаление. По его мнению, «Факел» отпустил ничейную игру из-за собственных ошибок, сообщает «РБ Спорт».
Шалимов также отметил замены Шварца и перестроения «Динамо»: выход третьего центрального защитника Осипенко, а после уравнивания составов — второго форварда, что принесло результат в концовке. Осипенко сделал хорошую подачу, и мяч между двумя центральными защитниками прилетел точно в голову Тюкавину.
Читайте также: