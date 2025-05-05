«Шансы ещё есть»: Экс-хоккеист Коньков верит в московское «Динамо» в серии с «Трактором»

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Столичное «Динамо» не стоит окончательно сбрасывать со счетов, у команды ещё есть шансы в противостоянии с челябинским «Трактором». Такое мнение высказал бывший хоккеист «бело-голубых» Сергей Коньков, дважды выигрывавший вместе с клубом Кубок Гагарина.
Напомним, челябинцы ведут в серии со счётом 3:1. Они выиграли два первых матча у себя дома, а затем, когда команды переехали в Москву, упрочили своё преимущество, добившись победы в третьей игре подряд. Лишь в третьем матче «Динамо» сумело одержать победу, сократив отставание в противостоянии, которое продлится до четырёх побед одной из команд.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru Коньков признал, что все козыри сейчас у «Трактора» и они постараются закончить серию в следующем матче у себя дома.
Он отметил, что все игры проходили очень упорно. Единственный матч, где отрыв победившей команды был больше одной шайбы, выиграло как раз «Динамо». У «бело-голубых» остаются шансы на успех, несмотря на катастрофическое начало серии, заключил Коньков.
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В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru Коньков признал, что все козыри сейчас у «Трактора» и они постараются закончить серию в следующем матче у себя дома.
«"Динамо" прижато к стенке, и для них игра в Челябинске — это очередной матч жизни. У москвичей есть шансы, они показали, как могут играть в Казани. "Динамо" может зацепиться. Молодцы, что взяли один матч, это даст немного кислорода, поднимет боевой дух», — сказал экс-хоккеист.
Он отметил, что все игры проходили очень упорно. Единственный матч, где отрыв победившей команды был больше одной шайбы, выиграло как раз «Динамо». У «бело-голубых» остаются шансы на успех, несмотря на катастрофическое начало серии, заключил Коньков.
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Александр Бойцов