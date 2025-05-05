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«Шансы ещё есть»: Экс-хоккеист Коньков верит в московское «Динамо» в серии с «Трактором»

Экс-хоккеист Коньков считает, что у «Динамо» есть шансы в серии с «Трактором»
Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Столичное «Динамо» не стоит окончательно сбрасывать со счетов, у команды ещё есть шансы в противостоянии с челябинским «Трактором». Такое мнение высказал бывший хоккеист «бело-голубых» Сергей Коньков, дважды выигрывавший вместе с клубом Кубок Гагарина.
Напомним, челябинцы ведут в серии со счётом 3:1. Они выиграли два первых матча у себя дома, а затем, когда команды переехали в Москву, упрочили своё преимущество, добившись победы в третьей игре подряд. Лишь в третьем матче «Динамо» сумело одержать победу, сократив отставание в противостоянии, которое продлится до четырёх побед одной из команд.

В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru Коньков признал, что все козыри сейчас у «Трактора» и они постараются закончить серию в следующем матче у себя дома.

«"Динамо" прижато к стенке, и для них игра в Челябинске — это очередной матч жизни. У москвичей есть шансы, они показали, как могут играть в Казани. "Динамо" может зацепиться. Молодцы, что взяли один матч, это даст немного кислорода, поднимет боевой дух», — сказал экс-хоккеист.

Он отметил, что все игры проходили очень упорно. Единственный матч, где отрыв победившей команды был больше одной шайбы, выиграло как раз «Динамо». У «бело-голубых» остаются шансы на успех, несмотря на катастрофическое начало серии, заключил Коньков.

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Андрей Аршавин назвал самых важных игроков «Зенита» в центре поля
Аршавин: Тройка Вендел, Глушенков и Барриос — главная сила «Зенита»
05 мая 2025, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга, лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал ключевых игроков в нынешнем составе «сине-бело-голубых». По его мнению, это Маркус Вендел, Максим Глушенков и Вильмар Барриос.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru экс-футболист назвал эту тройку главной силой современного «Зенита». Барриос, который буквально «выжигает» пространство в центре поля, Вендел с его умением активно продвигать мяч, выбирая неожиданные продолжения атаки, и Глушенков, способный не только конструировать наступательные действия, но и эффективно завершать усилия партнёров, приводили и приводят клуб к победам, считает Аршавин.

«Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой. Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню "Зенита"», — сказал бывший капитан российской сборной.

Вендел летом перейдёт в бразильский клуб «Ботафого» в рамках сделки по обмену на Луиса Энрике. По условиям этого же соглашения зимой из «Зенита» в «Ботафого» отправился полузащитник Артур. Также питерский клуб расстался с олимпийским чемпионом Клаудиньо, который уехал играть в катарскую команду «Аль-Садд».

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Осипов: В Медиалигу приедет играть звезда испанской Ла Лиги

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Осипов: В Медиалигу приедет играть звезда испанской Ла Лиги
05 мая 2025, 14:33

Фото: istockphoto/Pixfly

В прессе и телеграм-каналах в последнее время активно циркулируют слухи о потенциальном переходе бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в один из клубов Медиалиги. Эту информацию прокомментировал президент Медиалиги Николай Осипов.
В беседе с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он не указал конкретно на знаменитого бразильца как на новую звезду российского медийного футбола, но подтвердил, что конкретные переговоры о приезде известного в прошлом игрока Ла Лиги действительно ведутся.

«Знаю, что едет звезда Ла Лиги, и едет играть. Дани фигурировал точно. Переговоры точно идут», — сказал Осипов.

Он также подчеркнул, что контакты по поводу приезда в Россию знаменитого футболиста ведутся без участия другого известного в прошлом защитника «Барселоны», организатора и владельца испанской Медиалиги Жерара Пике.

По словам Осипова, звёздный игрок в российском клубе Медиалиги не будет «свадебным генералом». Он приедет играть, а контракт будет заключён как минимум до конца текущего сезона.

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#футбол
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Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: могли отобрать очки у «Зенита»
05 мая 2025, 13:33

Фото: istockphoto/Andreyuu

Спортивный директор клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода Александр Удальцов прокомментировал игру своей команды против питерского «Зенита». По его мнению, игра вполне могла завершиться вничью.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru специалист отметил, что коллектив с берегов Волги мог сыграть и лучше, но определяющим всегда остаётся результат, а он оказался в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«У нас были игры, где "Пари НН" не повезло. С тем же «Динамо» в конце пенальти не забили, например, с «Зенитом» могли вничью сыграть. По игре в Санкт-Петербурге все видели, что мы приехали не отбиваться, а играть и выглядеть достойно», — сказал Удальцов.

Он подчеркнул, что футбол — это такая игра, в которой нельзя долго переживать по поводу упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Нужно просто собраться и двигаться дальше, тогда придёт и результат, заключил спортивный функционер.

За три тура до окончания чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. От зоны вылета команду отделяют пять баллов.

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#рпл
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Россиянин Заборский с рекордом выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции»
04 мая 2025, 16:36

Фото: istockphoto/ZamoraA

Российский легкоатлет Иван Заборский победил в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции». За это время он пробежал 1 047,5 километров, установив рекорд соревнований.
С этим выдающимся результатом Ивана в своём телеграм-канале поздравил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он назвал победу Заборского очень важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех шести дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — написал Дегтярёв.

«Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. В рамках ультрамарафона его участники почти непрерывно бегут на протяжении шести дней по кольцевому маршруту. Прежний лучший результат равнялся 1 045 километрам. Преодолев эту дистанцию, Иван Заборский пробежал ещё 2,5 километра до истечения сроков марафона, установив новый рекорд. За день российский спортсмен пробегал в среднем 174,5 километра. Это четыре стандартных марафонских дистанции.

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#спортсмен
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Российский вратарь Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии
Российский футболист Никита Хайкин начал процедуру получения паспорта Норвегии
03 мая 2025, 15:49

Фото: iStock/Rost-9D

Российский футбольный голкипер Никита Хайкин намерен получить гражданство Норвегии. Вратарь клуба «Буд-Глимта» уже занимается данным вопросом.
Никита после получения норвежского паспорта потенциально может быть заигран за сборную этой страны. Хайкин ранее вызвался в стан сборной России, но не сыграл за команду ни одного матча.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — сказал агент игрока Эмефи Атта Sport24.
Агент подчеркнул, что из сборной России с ними на связь не выходили. У Никиты уже есть гражданства Великобритании и Израиля.

Хайкин в текущем сезоне в составе своего клуба уже дошел до полуфинала Лиги Европы. Норвежский клуб в первом матче противостояния за путевку в финал проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 8 мая в Норвегии.

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