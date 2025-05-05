«Шансы ещё есть»: Экс-хоккеист Коньков верит в московское «Динамо» в серии с «Трактором»

В прессе и телеграм-каналах в последнее время активно циркулируют слухи о потенциальном переходе бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в один из клубов Медиалиги. Эту информацию прокомментировал президент Медиалиги Николай Осипов.