Скандальные кричалки «СКА — позор российского хоккея» фанатов «Локомотива» раздались на матче

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Фанаты хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля во время матча с петербургским СКА скандировали оскорбительные лозунги. Игра прошла 13 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершилась победой «Локомотива» в овертайме со счетом 4:3.
Во время матча болельщики «Локомотива» выкрикивали кричалки, в которых называли СКА позором российского хоккея. Инцидент транслировался на официальном сайте лиги.
Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла в октябре 2024 года. Тогда фанаты московского «Спартака» использовали ту же оскорбительную кричалку в адрес СКА («СКА — позор российского хоккея»), а также нецензурную лексику.
Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг выразил недовольство поведением болельщиков. Его заявление привлекло внимание, и в итоге КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов.
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Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла в октябре 2024 года. Тогда фанаты московского «Спартака» использовали ту же оскорбительную кричалку в адрес СКА («СКА — позор российского хоккея»), а также нецензурную лексику.
Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг выразил недовольство поведением болельщиков. Его заявление привлекло внимание, и в итоге КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов.
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Мария Моисеева