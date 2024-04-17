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Участниками Кубка России по волейболу сидя стали 19 команд

17 апреля 2024, 14:52
Фото: Ирина Моисеева

Фото: Ирина Моисеева

14 мужских и пять женских команд из разных регионов страны принимают участие в Кубке России по волейболу сидя, который проводится спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном городе Раменское, передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
«Игра проходит, как и в классическом волейболе. Отличие в том, что нельзя отрываться от пола в момент касания с мячом, и можно блокировать подачу соперника», — пояснил рассказал старший тренер сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.
Он добавил, что в каждой команде допускается участие до двух здоровых спортсменов.



О влиянии этой игры на свою жизнь рассказал Тимур, прибывший в Подмосковье в составе сборной Иркутска.

«У меня в жизни случилась трагическая ситуация: попал в аварию, в результате которой остался без ног. Целый год сидел дома, не знал, чем заняться. Потом пришёл в волейбол, очень понравилось, появился новый круг общения. Раньше никогда бы не подумал, что встречу таких сильных и целеустремлённых людей», — поделился Тимур.
Соревнования стартовали 12 апреля, церемонию награждения и закрытия игр проведут 18 апреля. В числе участников — призёры Паралимпийских игр, чемпионы Европы и мира.

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#волейбол
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Подмосковные гандболисты победили на всероссийских юношеских соревнованиях
17 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче соревнований сборная Московской области встретилась со столичной командой и победила со счётом 18:17», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что бронзовую медаль завоевали спортсмены из Астрахани, а вторая подмосковная команда, представляющая спортшколу по игровым видам спорта, стала четвёртой.

В министерстве добавили, что Александр Носов, выступавший за сборную Московской области, по итогам соревнований назван лучшим правым полусредним.

Всего в финальных играх турнира приняли участие 12 команд, соревнования завершились в городе Салават на юге Башкортостана.

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#гандбол
#спорт
#медаль
#минспорта мо
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Денис Пузырёв из Серпухова выиграл Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу
17 апреля 2024, 10:30

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко

Серпухович Денис Пузырёв стал победителем Открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Денис занял первое место в жиме лёжа в однопетельной софт-экипировке в возрастной категории 50-59 лет. За звание чемпиона боролись соперники из многих городов России, а также спортсмены из Белоруссии и Сербии. При этом в общем зачёте среди всех возрастных категорий наш земляк стал вторым», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что Пузырёв занимается пауэрлифтингом более 10 лет. Он служил в органах внутренних дел с 1993 года и ушёл в отставку в звании подполковника.

Спортсмен уже начал подготовку к новым соревнованиям – чемпионату Московской области, который пройдёт в Серпухове в начале июня. Эти состязания станут контрольными перед чемпионатом России, который состоится в Суздале 21-23 июня.

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#спорт
#серпухов
#чемпионат европы
#подмосковье
#московская область
#сергей никитенко
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Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии
16 апреля 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе.
«Джикия —не игрок глубокого запаса. Он должен играть чаще, капитан заслуживает этого. Мы же видели, что Абаскаль специально его не выпускал. Даже когда у Дуарте было повреждение, и он мог отдохнуть, Абаскаль не выпускал Джикию вместо него. Думаю, сейчас Георгий будет получать больше игрового времени и постепенно вернётся в основу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он добавил, что многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.

Ранее Александр Мостовой заявлял, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.

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Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону
16 апреля 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону Двое спортсменов из Волоколамска выиграли первенство России по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования, которые прошли в Санкт-Петербурге, собрали более 1,5 тыс. участников. Волоколамск представили девять спортсменов патриотического клуба «Спецвзвод». Двое из них – 14-летний Никита Иванов и 13-летняя Рукият Саламова – вернулись домой чемпионами.
«Чтобы добраться до первенства России, мы прошли жесточайший отбор, участвуя в разных соревнованиях, завоёвывая призовые места. В Санкт-Петербурге было много сложных моментов, с которыми я справился. Горжусь, что прошёл этот путь», – сказал Иванов.
Рукият рассказала, что участники первенства отдавали все силы для победы. Девушка довольна итогами турнира и с нетерпением ждет следующего.

Теперь юные спортсмены отправятся на Открытый кубок Евразии по панкратиону, который пройдёт в Москве 11 мая.

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#борьба
#спорт
#волоколамск
#спортсмены
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Химкинские баскетболисты стали победителями первенства Московской области
16 апреля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Команда Спортшколы №1 городского округа Химки завоевала золото первенства Московской области по баскетболу. В соревнованиях участвовали спортсмены 2012 года рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В полуфинале ежегодного турнира химкинская команда обыграла соперников из Лобни со счётом 53:26, а в решающем матче одержала победу над командой из Мытищ - 67:38. Кроме того, игрок Матвей Горшков стал лучшим атакующим защитником турнира. Лучшим разыгрывающим назван Дмитрий Асеев. Юные спортсмены выступали под руководством тренера Владимира Трунова.
«В Химках развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание. Профессионалы химкинских баскетбольных клубов регулярно помогают юниорам, развивая в городе любительский и дворовый баскетбол. При поддержке главы Дмитрия Волошина в нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это создаёт условия для привлечения молодёжи к занятиям этим увлекательным спортом и достижения высоких результатов», – сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 также приняли участие в первенстве Подмосковья по баскетболу. Команда СШОР №1 заняла второе место среди спортсменов 2007 года рождения.

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#спорт
#химки
#баскетбол
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#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Юниорки из Подмосковья завоевали четыре медали первенства России по вольной борьбе
16 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Высшую ступень пьедестала заняла Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов. Ещё одно золото сборной Подмосковья принесла Салназарян в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевала Екатерина Карпушина, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, а бронзовую награду получила Мария Ефимова в категории до 65 килограммов.

В общекомандном зачёте первенства команда Московской области заняла почётное третье место.

Соревнования проводились в подмосковном Наро-Фоминске, спортсменки, проявившие себя лучше всех, получат приглашение в национальную сборную для участия в первенстве Европы и первенстве мира.

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Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием
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Подмосковные баскетболистки завоевали медаль первенства России
16 апреля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла третье место на первенстве России по баскетболу среди юниорок до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В полуфинале представительницы Подмосковья уступили москвичкам со счётом 54:67. В игре за третье место команда Московской области встретилась со второй сборной столицы и выиграла со счётом 69:54», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что особая заслуга в достижении этого результата принадлежит Диане Нголле и Александре Медведковой: этот подмосковный игровой дуэта набрал 46 очков, также спортсменки сделали 25 подборов. По итогам первенства России обеих спортсменок включили в пятёрку лучших.

Золотую медаль первенства завоевала первая сборная Москвы, второе место досталось баскетболисткам из Санкт-Петербурга.

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#первенство
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием
15 апреля 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.
«Отставку Ивича никто не понял. С его уходом стало только хуже – команда потеряла все шансы на чемпионство. Разве этого хотели? Это огромная потеря и ошибка. Никто не увольняет тренера, который идёт на первом месте. Это безумие», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля. Он выражал уверенность в том, что под руководством Мостового качество игр клуба точно не ухудшится.

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#качество
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Кафу получил авторскую статуэтку на Премии РБ
15 апреля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Двукратный чемпион мира, экс-капитан сборной Бразилии Кафу наградили авторской статуэткой известного скульптора Ашота Погосяна во время посещения Премии РБ в Москве.
Как передаёт «РБ Спорт», Погосян лично вручил спортсмену статуэтку из бронзы, изготовленную специально к его приезду. Отмечается, что скульптура представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент получения им кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.

Ранее, 4 апреля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве прошла торжественная церемония Премии РБ, которую посетили Тина Канделаки, Александр Тащин, Станислав Черчесов, Кирилл Терешин, Федор Смолов, Светлана Хоркина, Павел Погребняк, Ирина Подшибякина, Наиль Измайлов, Дарья Трубникова, Дмитрий Егоров, Герман Эль Классико, Бустер, Виктор Павленко и другие.

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