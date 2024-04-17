Участниками Кубка России по волейболу сидя стали 19 команд

Фото: Ирина Моисеева
14 мужских и пять женских команд из разных регионов страны принимают участие в Кубке России по волейболу сидя, который проводится спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном городе Раменское, передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
«Игра проходит, как и в классическом волейболе. Отличие в том, что нельзя отрываться от пола в момент касания с мячом, и можно блокировать подачу соперника», — пояснил рассказал старший тренер сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.Он добавил, что в каждой команде допускается участие до двух здоровых спортсменов.
О влиянии этой игры на свою жизнь рассказал Тимур, прибывший в Подмосковье в составе сборной Иркутска.
«У меня в жизни случилась трагическая ситуация: попал в аварию, в результате которой остался без ног. Целый год сидел дома, не знал, чем заняться. Потом пришёл в волейбол, очень понравилось, появился новый круг общения. Раньше никогда бы не подумал, что встречу таких сильных и целеустремлённых людей», — поделился Тимур.Соревнования стартовали 12 апреля, церемонию награждения и закрытия игр проведут 18 апреля. В числе участников — призёры Паралимпийских игр, чемпионы Европы и мира.
Читайте также:
Подмосковные гандболисты победили на всероссийских юношеских соревнованиях
Денис Пузырёв из Серпухова выиграл Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу
Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии
Лев Каштанов