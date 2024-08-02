Шишкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

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Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.
«У «Крыльев Советов» постоянно уходят футболисты, лидеры, и Осинькина жалко. Он качественный, хороший тренер, но ему всегда приходится работать с новыми игроками, фактически создавать новую команду. И в принципе он с этим справляется. Но начало этого сезона немного пошатнуло «Крылья». В преддверии матча со «Спартаком» в Москве красно-белые выглядят в нем фаворитами», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Шишкин.При этом он отметил опыт и профессионализм «Крыльев Советов».
По его мнению, если «Спартак» будет играть в свойственной им манере, то их соперникам в матче будет нелегко.
Ранее нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
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