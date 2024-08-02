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Шишкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

02 августа 2024, 19:55
Фото: iStock/master1305

Фото: iStock/master1305

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.
«У «Крыльев Советов» постоянно уходят футболисты, лидеры, и Осинькина жалко. Он качественный, хороший тренер, но ему всегда приходится работать с новыми игроками, фактически создавать новую команду. И в принципе он с этим справляется. Но начало этого сезона немного пошатнуло «Крылья». В преддверии матча со «Спартаком» в Москве красно-белые выглядят в нем фаворитами», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Шишкин.

При этом он отметил опыт и профессионализм «Крыльев Советов».



По его мнению, если «Спартак» будет играть в свойственной им манере, то их соперникам в матче будет нелегко.

Ранее нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.

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#спорт
#тренер
#матч
#спартак
#рпл
#футбол
Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ
02 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — выразил уверенность в беседе с «РБ Спорт» Кобнан.

Напомним, что на данный момент после двух туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в двадцать первом веке матчем стала игра против «Оренбурга».

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#спорт
#матч
#игра
#рпл
#краснодар
#футболист
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Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»
02 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в XXI веке матчем стала игра против «Оренбурга».
«Первая игра с «Оренбургом» была втягивающей для Станковича, знакомством с командой и чемпионатом. Это был худший матч «Спартака» в XXI веке, который я видел. Таким разобранным и неготовым выглядел «Спартак». Станкович быстро учится, он сумел перезарядить команду, и в следующих матчах с «Химками» и неоптимальным составом с «Динамо» они выглядели по-другому», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказывал мнение о том, что команде полезно было бы усилить полузащиту.

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#матч
#игра
#спартак
#футбол
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
02 августа 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

17-летняя теннисистка Мирра Андреева, представляющая Подмосковье, гарантировала себе медаль Олимпийских игр 2024 в Париже. Вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер она вышла в финал соревнований в женском парном разряде.
Россиянки разгромили испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, они обеспечили себе как минимум серебро.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, продолжающих выступление на Олимпиаде.

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#спорт
#олимпиада
#олимпиада 2024
#теннис
#подмосковье
#московская область
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Арт-директор церемонии открытия ОИ-2024 в Париже рассказал об угрозах убийством
02 августа 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле в интернете арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жоли. Он рассказал полицейским, что регулярно получает оскорбления и угрозы смертью.
Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 2 августа, со ссылкой на информацию, полученную от ведомства. Жоли подал соответствующую жалобу 30 июля после получения им в социальных сетях сообщений с оскорблениями и угрозами смертью. Он заявил, что причиной травли стала его сексуальная ориентация и ошибочное предположение авторов оскорбительных и угрожающих посланий о его израильских корнях.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля. Огромное количество людей во всём мире выразило возмущение пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленная трансгендерами и представителями ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК затем были вынуждены принести извинения тем, кого оскорбило данное действо.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#церемония
#лгбт
#мок
#директор
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Тренер Федоренчик объяснила несогласие с оценкой судей Бладцевой на ОИ-2024
02 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Pavel1964

Тренер российской прыгуньи на батутах Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик выразила несогласие с оценками судей выступления спортсменки в финале Олимпийских игр в Париже.
Специалист отметила, что техника в выступлении Бладцевой была выше, чем её оценили судьи.

«Она прыгнула лучше по технике. Именно в технике мы рассчитывали на более высокую оценку. Все остальные оценки были объективными. С этим, наверное, мы немного не согласны. Анжела сама знает, что может выступить лучше. Она заменила один элемент, трудность меньше, но она выполнила десять элементов», — отметила в беседе с Metaratings.ru Федоренчик.

Также она высказала мнение о том, что по технике Бладцева не уступала английской коллеге, которая взяла медаль. Поэтому, считает тренер, оценка несправедлива.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова объяснила успех российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на ОИ-2024.

«Они действуют с молодым задором. Но какой бы настрой у тебя ни был, без таланта ничего не получится. К счастью, девушки им не обделены. Они уже выступают на самом высоком уровне и входят в топ-25 рейтинга WTA. Вы понимаете, насколько высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — заявила в беседе с RT Морозова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не смотрели поединок на ОИ-2024 алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.

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#тренер
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#техника
#мнение
#спорт
#олимпиада 2024
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В Кремле высказались про скандальный бой боксера-трансгендера на ОИ-2024
Песков высказался о скандальном бое боксера-трансгендера на ОИ-2024 в Париже
02 августа 2024, 17:10

Фото: Сайт Кремля

Поединок на ОИ-2024 алжирской боксерши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини не смотрели в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что смотреть бой не имеется особого желания.
Карини выступала в весе до 66 килограммов, она сдалась спустя 46 секунд после начала боя в 1/8 финала турнира. Перед этим итальянке в первом раунде поправили шлем в ее углу, а затем спортсменка пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини не пожала руку сопернице, а потом и вовсе заплакала, опустившись на колени.

Итальянский премьер Джорджа Мелони отметила, что участниц, у которых есть мужские генетические характеристики, нельзя допускать до женских состязаний. Анджела Карини завершила карьеру 2 августа.

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#мир
#скандал
#олимпиада
#олимпиада 2024
#новости
#кремль
#дмитрий песков
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В трансляции Олимпиады по ошибке показали вместо флага СССР российский триколор
02 августа 2024, 16:32

Фото: istockphoto/marekuliasz

На летних Олимпийских играх в Париже произошёл очередной ляп организаторов, которые уже стали привычными. В трансляции соревнований по лёгкой атлетике телевизионщики перепутали флаги СССР и России.
При показе каждой из дисциплин во всех соревнованиях внизу экрана присутствует графика с мировым и олимпийским рекордами, напоминает «Спортбокс.ру». Перед началом соревнований по метанию молота на экране также появились лучшие мировой и олимпийский результаты.

Мировой рекорд в этой легкоатлетической дисциплине (86,74 м) был установлен в 1986 году Юрием Седых. Напротив его фамилии был верно поставлен советский флаг. Лучшее олимпийское достижение (84,80 м) было зафиксировано на Играх 1988 года в Сеуле. Его автором стал также советский спортсмен Сергей Литвинов. Однако организаторы, видимо, плохо знакомые с новейшей историей, выставили напротив его фамилии российский триколор.

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#рекорд
#флаг
#спортсмен
#олимпиада
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В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника
02 августа 2024, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День физкультурника проведут в Павловском Посаде и Электрогорске в субботу, 10 августа, гостей ждут различные соревнования и парад спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В Павловском Посаде спортивный праздник состоится во дворце спорта «Надежда» и стадионе «Старопавловский». Там участников ждут соревнования по стритболу, турнир по теннису, волейбол, адаптивный спорт и финал турнира по футболу», — говорится в сообщении.
В Электрогорске День физкультурника проведут на стадионе им. Р. Э. Классона. Там будут играть в городки, теннис, волейбол, футбол и стритбол, кроме того, состоится инклюзивный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки на участие будут приниматься в день мероприятия на указанных площадках.

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#павловский посад
#электрогорск
#спорт
#день физкультурнира
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В Кремле оценили участие в Олимпиаде проваливших гендерны тест боксёрш
02 августа 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Международное олимпийское движение девальвируется. Оно всё чаще становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые порой граничат с извращениями.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал участие в женском боксёрском турнире Олимпиады двух спортсменок, ранее проваливших гендерный тест. Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели были дисквалифицированы после гендерного теста, который показал значительное для женского организма превышение допустимого уровня тестостерона.

Тем не менее, Международный олимпийский комитет допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. В МОК назвали мужеподобных боксёрш «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA), которую, к слову, возглавляет россиянин Умар Кремлёв. Боксёрский турнир Олимпиады проводит специально созданный орган МОК, так как IBA была исключена из олимпийского движения.

Бой Хелиф с итальянкой Анджелой Карини продолжался 46 секунд, после чего у той после сильного удара лопнул ремешок на защитном шлеме. Итальянская спортсменка со слезами на глазах отказалась от продолжения поединка. Песков сказал, что не видел боя, так как не испытывал особого желания. Нам ближе старый добрый олимпийский комитет с идеями подлинного олимпизма, но в нынешних условиях такое, увы, невозможно, заключил представитель Кремля.

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