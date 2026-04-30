Песков высказался о реакции Киева на решение Путина о перемирии в зоне СВО

Песков: реакция Киева для перемирия в зоне СВО не нужна, так решил Путин
В Кремле заявили, что реакции Киева на временное перемирие в зоне СВО не требуется. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, такое решение принял глава российского государства и его реализуют.



При этом, по словам представителя Кремля, адекватных сигналов от Украины относительно готовности к прекращению огня пока не поступало. Накануне состоялся полуторачасовой телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Российский лидер проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Обе стороны также согласились, что Владимир Зеленский, действуя под влиянием европейских стран, стремится затянуть конфликт.

В прошлом году в ознаменование 80-летия Победы Путин уже объявлял прекращение огня с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Однако за эти три дня Киев предпринял пять неудачных попыток атаковать российскую границу.


