Шумаков заключил контракт с «Ладой»
Нападающий Сергей Шумаков подписал с тольяттинской «Ладой» однолетний контракт с базовой зарплатой в 5 млн и возможными бонусами до 3 млн рублей.
Как стало известно Metaratings.ru, Шумаков вернулся в клуб, за который уже выступал в сезоне 2023/24. 33‑летний форвард — воспитанник челябинского «Трактора». В КХЛ он также защищал цвета «Сибири», ЦСКА, «Авангарда», «Автомобилиста» и минского «Динамо».
На счету Шумакова 594 матча в регулярных чемпионатах и плей‑офф FONBET КХЛ, 317 очков (154+163) с показателем полезности «+64».
После 13 туров «Лада» занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея 8 очков. 10 октября тольяттинцы дома примут «Сибирь» — начало матча в 18:00 по московскому времени.
