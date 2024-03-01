Швейцарский Верховный суд рассмотрит апелляцию Валиевой

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Верховный Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, передает информационное агентство ТАСС.
Суд провел регистрацию апелляции российской фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки.
Как отмечается в материалах, если примет сторону фигуристки, дело будет возвращено в CAS для повторного рассмотрения.
Ранее, 29 января, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за использования запрещенного вещества триметазидина, зафиксированного в допинг-пробе фигуристки.
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Как отмечается в материалах, если примет сторону фигуристки, дело будет возвращено в CAS для повторного рассмотрения.
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Александр Климов