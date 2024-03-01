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Швейцарский Верховный суд рассмотрит апелляцию Валиевой

Верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Валиевой
01 марта 2024, 00:52
Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Верховный Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, передает информационное агентство ТАСС.
Суд провел регистрацию апелляции российской фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки.

Как отмечается в материалах, если примет сторону фигуристки, дело будет возвращено в CAS для повторного рассмотрения.


Ранее, 29 января, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за использования запрещенного вещества триметазидина, зафиксированного в допинг-пробе фигуристки.

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Биатлонистка Гореева из Подмосковья завоевала малый хрустальный глобус
29 февраля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная спортсменка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальных гонках, проводившихся в рамках Кубка России в сезоне 2023/2024, и получила награду — малый хрустальный глобус, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Последняя индивидуальная гонка сезона состоялась в четверг, 29 февраля, в Уфе. На ней Анастасия Гореева заняла второе место, что позволило ей набрать в итоговом индивидуальном зачёте 114 очков — это лучший результат Кубка России», — отмечается в сообщении.
На счету у ближайших соперниц Гореевой — Анастасии Егоровой и Анастасии Шевченко — по итогу сезона на счету оказалось по 88 очков.

В министерстве отметили, что подмосковная спортсменка завоевала победу по итогам двух гонок из трёх: одно из запланированных соревнований, которое должно было состояться в декабре в Тюмени, было отменено из-за сильных морозов.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковье второй год подряд возглавило рейтинг регионов по антидопинговой работе
29 февраля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Московская область возглавила рейтинг регионов России, успешно выполнивших все требования антидопингового агентства РУСАДА по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В рейтинг вошли 89 субъектов Федерации. Вместе с Подмосковьем его первую строчку разделили ещё 23 региона, выполнивших требования антидопингового агентства и добившихся лучших показателей в обеспечении чистого спорта.
«В основу рейтинга легли восемь критериев, на основе которых РУСАДА определяло фаворитов. Это, например, утверждение план-графика антидопинговых информационно-образовательных мероприятий на год; наличие ответственного за антидопинговое обеспечение, подтвердившего квалификацию; обновление программ спортивной подготовки; подписание соглашения с РУСАДА о сотрудничестве в противодействии допингу в спорте», – уточнили в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, Московская область второй год подряд возглавляет рейтинг регионов с лучшими показателями соблюдения антидопинговых требований.

Найти рейтинг за 2023 год и предыдущие периоды можно на сайте антидопингового агентства.

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В Щелкове прошли соревнования по подлёдной рыбалке

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#минспорта мо
#допинг
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
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В Щелкове прошли соревнования по подлёдной рыбалке
29 февраля 2024, 11:46

Фото: Евгения Корытько

12-летний рыбак выиграл соревнования по подлёдной рыбалке в Щёлкове. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования по подледной рыбалке проводились в деревне Огуднево городского округа Щелково.

В общей сложности в турнире принимали участие порядка 25 рыбаков. Стоит отметить, что возраст самого младшего участника — 12-лет.

«Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже успел стать опытным рыбаком. Он начал свою рыболовную карьеру три года назад. На соревнованиях участникам разрешалось использовать две снасти: активные или пассивные. Участники за два часа должны были добыть максимальный улов форели. Рекордный улов показал юный Матвей Сулейкин. Он выловил девять с половиной килограммов форели», — подчеркнул корреспондент.

Стоит ​добавить, что Матвей стал обладателем главного приза соревнований - ​телевизора.

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#рыбалка
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В Подмосковье прошли соревнования Росгвардии по силовому экстриму
29 февраля 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии состоялись соревнования по силовому экстриму. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования проходили на базе ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Спортсмены выполнили ряд нестандартных силовых упражнений со внушительными весами. Подъем железного бревна весом 100 кг и становая тяга 200 кг оценивались компетентным жюри по количеству повторений за 1 минуту. Упражнения по подъему гири над головой и удержание двух снарядов, каждый из которых имеет вес по 100 кг, сотрудники ОМОН «Пересвет» выполнили на выносливость за максимальное время», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам соревнований победители получили ценные подарки и кубки.

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На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч
29 февраля 2024, 09:25

Фото: Дарья Шапочкина

Хоккейный матч с участием звезд российского спорта состоялся на открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске. Об этом сообщил корреспондент.
В хоккейном матче «ZаБудущее» приняли участие команды «Легенды хоккея» и сборная Волоколамского округа.

«Сегодня действительно праздничный день.Огромные и искренние слова благодарности я хочу сказать не только от себя, но и от вас, жителей Волоколамского городского округа, Андрею Юрьевичу Воробьёву за реализацию этой мечты. Мы благодарны и министерству спорта, и министерству строительного комплекса Московской области, всей команде правительства и, конечно, теплые слова нашим подрядчикам.Всех с праздником», — сказала временно исполняющий обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Стоит отметить, что также на церемонии открытия выступили олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кроме этого, все участники соревнований получили памятные награды.

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Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит»
28 февраля 2024, 22:39

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что главным матчем этой весной в РПЛ станет противостояние «Краснодара» и «Зенита».
Он добавил, что победа «Краснодара» сможет приблизить клуб к чемпионству в РПЛ ещё больше.

«Думаю, что главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит». Если «Краснодар» выиграет, то естественно, что их шансы в борьбе за чемпионство резко повысятся, тем более что они играют дома», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». Так, по его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

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#матч
#рпл
#спорт
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Бушманов заявил о преимуществе Угальде перед Соболевым
28 февраля 2024, 22:07

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов сравнил нападающих красно-белых Александра Соболева и новичка Манфреда Угальде, отметив техничность последнего.
«Пока рано их сравнивать, прошло не так много времени. Мы не видели Угальде в официальных матчах, хотя парень очень хорошо технически оснащён. Но некоторые преимущества у него перед Соболевым есть. Хотя вообще они очень разные. Нужно дождаться официальных игр, и посмотреть, как костариканец будет выглядеть на дистанции», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры. Он отмечал, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.

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#спорт
#футболист
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Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»
28 февраля 2024, 21:59

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита».
«Все соскучились по российскому футболу, тем более, по такой вывеске. Я ожидаю, что будет красивый футбол, с забитыми мячами, ну и мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, конечно, чтобы москвичи выиграли», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.

По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

Сама встреча команд состоится в Санкт-Петербурге 2 марта.

Ранее экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.

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#спорт
#футбол
#матч
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#рпл
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В Химках проведут традиционный весенний забег
28 февраля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трейловый забег состоится 14 апреля на территории городского округа Химки.

«Встретить весну любители активного образа жизни смогут во время приключенческого забега по живописным местам региона. Все маршруты проложены в один круг по лесным тропам, холмам и лыжным трассам. Для участников подготовлены следующие дистанции: 1 км – детский забег, 6 км, 12 км и 26 км – для взрослых участников», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, ​что стартовый городок будет находиться на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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