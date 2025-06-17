В «Аяксе» отреагировали на слухи о переходе полузащитника «Краснодара» Сперцяна
В «Аяксе» отказались комментировать информацию о возможном переходе полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.ru.
«Не комментируем такую информацию», – ответили изданию в пресс-службе амстердамского клуба.К слову, в прошлом сезоне 25-летний футболист провел за «быков» 35 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 7 голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.
Перед этим сообщалось, что московский «Спартак» рассматривает возможность трансфера защитника испанской «Сельты» Серхио Каррейры. 24-летний игрок стал одним из вариантов на усиление позиции правого защитника.