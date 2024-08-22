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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов» и пожелал улучшения ситуации в команде.
«Трудно сказать, почему «Крылья Советов» неудачно вошли в сезон. Наверное, дело в кадровом вопросе. Команду постоянно покидают лидеры, их тяжело кем-то заменять. Тем более, учитывая возможности «Крыльев». Я симпатизирую команде и Игорю Осинькину. Хочется, чтобы у них все наладилось, а команда вернулась в верхнюю часть таблицы», — поделился в беседе с Metaratings.ru Сычёв.
Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне РПЛ занимают 14-е место в турнирной таблице с тремя очками.
Ранее бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.
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