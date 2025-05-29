Футбольная команда Азамата Мусагалиева заработала 59 миллионов за 5 месяцев
Футбольная команда юмориста Азамата Мусагалиева заработала 59 миллионов за пять месяцев, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Мусагалиев запустил проект еще летом 2022-го вместе с Игорем Джабраиловым, Зоей Яровицыной и Денисом Дороховым, но зарегистрировал юридическое лицо лишь в августе 2024-го.
Отмечалось, что по итогам прошлого года ООО «ФК10» заработало 59 миллионов рублей и чистой прибылью выручило 2,3 миллиона рублей, по данным Rusprofile. Комик лично трудится над развитием проекта и занимает пост президента команды.
Ранее сообщалось, что супруга певца Джастина Бибера, Хейли, продала свой косметический бренд Rhode за 1 млрд долларов. Модель заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, супруга исполнителя хита «Baby» получит 600 миллионов долларов наличными, 200 миллионов долларов в виде акций и 200 миллионов долларов в случае роста продаж Rhode в течение следующих трех лет.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: