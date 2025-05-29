Футбольная команда Азамата Мусагалиева заработала 59 миллионов за 5 месяцев

29 мая 2025, 14:50

Азамат Мусагалиев (Фото: Инстаграм* @azabraza1984)

Футбольная команда юмориста Азамата Мусагалиева заработала 59 миллионов за пять месяцев, сообщил Телеграм-канал «Звездач».