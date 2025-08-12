Стало известно о спортивных достижениях президента Казахстана

12 августа 2025, 15:08

Токаев получил черный пояс и разбил доску после вручения

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил тренировочную доску после церемонии вручения ему черного пояса девятого дана президентом Всемирной федерации тхэквондо Чунгвоном Чоу, сообщили в его пресс-службе.