Стало известно о спортивных достижениях президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил тренировочную доску после церемонии вручения ему черного пояса девятого дана президентом Всемирной федерации тхэквондо Чунгвоном Чоу, сообщили в его пресс-службе.
По данным пресс-службы, Токаев сначала поставил автограф на доске, а затем, по просьбе Чунгвона Чоу и в соответствии с тхэквондовскими традициями, разбил её. На доске действительно был его автограф.
Отметим, что черный пояс девятого дана считается признаком высшей степени в тхэквондо. В официальной биографии Токаева не указано увлечение боевыми искусствами; известно, что он любит играть в настольный теннис.
Ранее такой же титул носил и президент России Владимир Путин, однако в марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо (WT) ввела запрет на проведение соревнований в России и Белоруссии и отозвала у него почётный пояс.
