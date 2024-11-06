Силкин заявил о проблемах внутри «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о появившихся внутри команды проблемах.
«Кажется, внутри клуба появились проблемы. В какой-то момент Личка посадил на лавку Бальбуэна, хотя до этого многие на него не могли нарадоваться. Он неплохой защитник, в атаке и на стандартах всегда помогал, забивал иногда. Думаю, внутри все не так просто. «Динамо» в последнее время сдаёт. Когда в команде много иностранцев, свои ребята ничего сделать не могут», — поделился в беседе с Metaratings.ru Силкин.
Ранее известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.
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