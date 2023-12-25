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Синхронистки из Подмосковья выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка»

25 декабря 2023, 09:23
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные синхронистки выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка» с участием спортсменов из Сингапура. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрёшка» прошли в Чехове с 20 по 24 декабря на базе спорткомплекса «Олимпийский» им. В.С. Максимова.

«Вот уже 14 раз этот дворец спорта принимает международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». <…> С нами сегодня более 400 участников из субъектов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Я желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!», - отметила президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.


По итогам соревнований представители Московской области выиграли четыре золотые награды в личном зачёте и четыре в международном. Также в дисциплине «фигуры» синхронистки завоевали все три награды пьедестала.

Кроме этого, в дисциплинах «дуэты» и «комби» спортсменки из Московской области стали золотыми призерами.Стоит отметить , что в разделах «группа» и «соло» девочки также удостоились высших наград.

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Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»
24 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Российская фигуристка Камила Валиева в показательных выступлениях после чемпионата России исполнила номер под саундтрек из нашумевшего сериала «Слово пацана».
В воскресенье, 24 декабря, в Челябинске, спортсменка откатала номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке.

На чемпионате России Камила Валиева заняла третье место. Победу на турнире одержала Аделия Петросян — ещё одна ученица Этери Тутберидзе.

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Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе
Сноубордист Уайлд заявил, что откажется ехать на Игры-2026 в нейтральном статусе
24 декабря 2023, 23:23

Фото: iStock/Kirkikis

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд высказался относительно участия под нейтральным статусом, сообщает ТАСС.
Спортсмен отметил, что не планирует принимать участие в Олимпийских играх-2026 под нейтральным флагом.

«Я буду выступать только за Россию. Я верю, что у нашей сборной есть все шансы завоевать значительное количество медалей. Через два года в Милане сборная России будет неотразима,» — поделился он.
Ранее, в октябре 2022 года, Уайлд объяснил свое решение оставаться в России, говоря, что он нужен этой стране. Он отметил, что для него уехать из России — это не решение проблем, а скорее попытка уйти от них.

Уайлд родился в США и в 2012 году получил российское гражданство. На Олимпиаде в Сочи 2014 года он выступал в составе сборной России, где завоевал две золотые медали. Также он стал обладателем бронзовой медали на Играх-2022 в Пекине.

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Миллиардер Рэтклифф купил 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
24 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/FotografieLink

Миллиардер и владелец химической корпорации Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что сумма договора составляет более 1,5 миллиарда долларов. Также Рэтклифф инвестирует 300 миллионов долларов в инфраструктуру стадиона «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд», из которых двести будут выплачены после закрытия сделки, а еще сто – через двенадцать месяцев.

Ранее сообщалось, что английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».

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#чемпионат мира по футболу
#клуб
#сделки
#доллар
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Форвард Ковальчук дебютировал за «Спартак» против «Куньлуня»
24 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/FotografieLink

Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ.
«Лента.ру» пишет, что форвард участвует в матче Континентальной хоккейной лиги против «Куньлунь Ред Стар». Игра проходит в Москве.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» сообщили 5 декабря. Нападающий заключил контракт с клубом до конца сезона. Сообщалось, что Ковальчук будет играть под 71-м номером.

Ковальчук играл в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов более 10 лет.

Последней командой форварда стал омский «Авангард». С ним он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостанавливал карьеру после сезона-2020/2021. К слову, Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака».

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Глава МОК Бах прокомментировал выполнение требований Украины по россиянам

ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
#спорт
#хоккей
#новости
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Глава МОК Бах прокомментировал выполнение требований Украины по россиянам
Бах: невыполнение украинских требований не означает поддержку конфликта
24 декабря 2023, 11:56

Фото: istockphoto/BalkansCat

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о выполнении требований Украины, касающихся участия россиян в соревнованиях.
Zeit пишет, что Бах считает решение о допуске россиян на Олимпиаду-2024 золотой серединой. По его словам, Украина не должна наказывать своих атлетов и бойкотировать соревнования.

«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов», —объяснил Томас Бах.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала согласие спортсменки Анастасии Фалеевой выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Спорт День за Днем» пишет, что Вяльбе считает желание спортсменки неожиданным.«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — сказала Елена Вяльбе.
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#олимпиада
#спорт
#украина
#сво
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ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
24 декабря 2023, 00:57

Фото: iStock/oakstudio22

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил собственный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его бой против британца Линдона Артура прошел в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, сообщает ТАСС.
Дмитрий Бивол защитил свой титул WBA и завоевал пояс чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO).

Бивол завоевал пояс WBA в 2017 году и 11 раз успешно его защищал. Уже седьмая победа над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году принесла ему временное чемпионство по версии Всемирной боксерской ассоциации. А в октябре 2019 года Бивол получил статус суперчемпиона мира WBA.

Россиянин выступает в весовой категории до 79,38 кг и имеет профессиональный рекорд в виде 22 побед и ни одного поражения.

Ранее стало известно, что другой российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмм. У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении.

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#россия
#великобритания
#бокс
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Валиева проиграла ученице Тутберидзе Петросян на чемпионате России
23 декабря 2023, 18:49

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске.
«Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.

Ранее сообщалось, что дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнер Глеб Смолкин, которые выступают под грузинским флагом, попали в число участников чемпионата Европы. Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев. Турнир состоится в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе победили на турнире Ice Dance International. В октябре спортсмены выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы стали первыми на Мемориале Дениса Тена.

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#фигурное катание
#спорт
#новости
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«Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста Марадишвили у «Локомотива»
23 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили на правах аренды будет играть за «Нижний Новгород».
Об этом сказано на сайте московской команды. Аренда продлится до конца сезона-2023/2024.

«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», —сказано в заявлении «Локомотива».
Гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Спорт-Экспрессу», что аренда футболиста бесплатная.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам», — объяснил Мелик-Гусейнов.
Полузащитник играл за «Локомотив» с 2021 года. В составе московской команды участвовал в 68 матчах во всех турнирах. На его счету пять мячей и семь результативных передач.

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«Спартак» может остаться без главного тренера
Metaratings: Рибалта предложил руководству «Спартака» уволить Абаскаля
23 декабря 2023, 12:27

Фото: istockphoto/haizon

Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта во время встречи с руководством московского «Спартака» о возможном трудоустройстве предложил уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
Metaratings сообщает, что другой кандидат на пост спортивного директора клуба Томаш Амарал во время обсуждения будущего Абаскаля не был столь категоричен. Он предлагал разобраться с ситуацией в команде, не делая лишних движений.

22 декабря «Спартак» заявил, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Португальский специалист ранее работал в лиссабонской «Бенфике». Амарал начнёт работу с 1 января 2024 года.

Тогда же стало известно, что «Спартак» решил отказаться от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.

AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.

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