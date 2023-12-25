Синхронистки из Подмосковья выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные синхронистки выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка» с участием спортсменов из Сингапура. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрёшка» прошли в Чехове с 20 по 24 декабря на базе спорткомплекса «Олимпийский» им. В.С. Максимова.
По итогам соревнований представители Московской области выиграли четыре золотые награды в личном зачёте и четыре в международном. Также в дисциплине «фигуры» синхронистки завоевали все три награды пьедестала.
Кроме этого, в дисциплинах «дуэты» и «комби» спортсменки из Московской области стали золотыми призерами.Стоит отметить , что в разделах «группа» и «соло» девочки также удостоились высших наград.
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«Вот уже 14 раз этот дворец спорта принимает международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». <…> С нами сегодня более 400 участников из субъектов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Я желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!», - отметила президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.
Кроме этого, в дисциплинах «дуэты» и «комби» спортсменки из Московской области стали золотыми призерами.Стоит отметить , что в разделах «группа» и «соло» девочки также удостоились высших наград.
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Мира Полтева