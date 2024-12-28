Сноубордисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Варвара Артюхова и Арсений Томин на третьем и четвёртом этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Варвара Артюхова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «параллельный слалом». А Арсений Томин завоевал золотую медаль на третьем этапе Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс», — говорится в сообщении.В областном министерстве отметили, что Варвара Артюхова также выиграла две золотые медали в параллельном слаломе на первом и втором этапах Кубка России, а на счету Арсения Томина две золотые медали, завоёванные на предыдущих этапах турнира за сноуборд-кросс в мешанной паре.
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