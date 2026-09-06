«Сказки»: Червиченко нашёл причину провала «Спартака» в дерби

06 сентября 2026, 22:05

Червиченко высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Динамо» в 7-м туре РПЛ (1:2). Игра прошла на «ВТБ Арене», а судья Левников удалил нападающего хозяев Тюкавина во втором тайме.





В беседе с Metaratings.ru Червиченко отметил, что «Спартак» не ожидал от соперника такой же тактики и не использовал численное преимущество после удаления.

«Первый раз против них играли в ту же игру. «Красно-белые» оказались не готовы к этому и не смогли воспользоваться шансом после удаления Тюкавина. Возможно, сказалось отсутствие Мартинса и Барко, потому что во втором тайме креатива не хватало «Спартаку». Они могли помочь команде», — заявил эксперт.

«Спартаку» надо меньше слушать сказки о чемпионстве, так как им чуть ли не медали вешали последние пару недель. Да и разнообразие им нужно в нападении», — подчеркнул Андрей Владимирович.