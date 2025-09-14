Скончался бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон

14 сентября 2025, 21:13

Скончался отобравший у Кости Цзю последний пояс чемпиона Рикки Хаттон

Фото: istockphoto/izzzy71

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон скончался на 47‑м году жизни. Об этом сообщает газета Manchester Evening News 14 сентября.