Скончался бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон скончался на 47‑м году жизни. Об этом сообщает газета Manchester Evening News 14 сентября.
Его тело обнаружили в доме в Манчестере. Полиция подтвердила смерть и заявила, что не считает её подозрительной.
Ранее Хаттон рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью от наркотиков. За профессиональную карьеру он одержал 45 побед при трёх поражениях. Помимо поражения в поединке с Вячеславом Сенченко, в профессиональном рекорде Хаттона значатся лишь поражения от Флойда Мейвезера в 2007 году и Мэнни Пакьяо в 2009‑м.
В 2005 году его признали боксером года по версии The Ring и Американской ассоциации спортивных журналистов, освещающих бокс. Хаттон стал последним соперником в карьере Константина Цзю. В 2005 году российский боец уступил ему досрочно и лишился титула IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
