Стала известна причина смерти известного российского писателя-фантаста

08 сентября 2025, 00:30

ТАСС: Причиной смерти культового писателя-фантаста Головачева стал инсульт

Фото: iStock/izzzy71

Причиной смерти известного российского писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вдову скончавшегося Зою Головачеву.





Культовый советский и российский автор ушел из жизни 7 сентября, ему было 77 лет. По словам супруги, Головачев в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. К нему на дом вызывали кардиолога, который указал на плохие показатели анализов.





«Неделю назад Василия положили в больницу, ему там давали мощные препараты, а у него больные почки», — рассказывала Зоя.