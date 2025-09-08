Стала известна причина смерти известного российского писателя-фантаста
ТАСС: Причиной смерти культового писателя-фантаста Головачева стал инсульт
Причиной смерти известного российского писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вдову скончавшегося Зою Головачеву.
Культовый советский и российский автор ушел из жизни 7 сентября, ему было 77 лет. По словам супруги, Головачев в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. К нему на дом вызывали кардиолога, который указал на плохие показатели анализов.
«Неделю назад Василия положили в больницу, ему там давали мощные препараты, а у него больные почки», — рассказывала Зоя.
Вдова отметила, что должна была забрать супруга домой в день его смерти. Однако она получила звонок из больницы с сообщением об ухудшении состояния мужа, после с ней связались вновь — объяснили, что Головачев умер из-за инсульта в реанимации.
Увидеть и забрать тело супруга Зоя сможет 8 сентября.
Василий Головачев является автором известных многих произведений, включая романы «Реликт» и «Возвращение», а также циклы «Запрещенная реальность» и «Звездный лабиринт». Его книги изданы многомиллионными тиражами и переведены на иностранные языки.