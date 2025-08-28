В НХЛ заявили о единогласии по недопуску россиян на международный турнир

28 августа 2025, 20:24

НХЛ: Решение недопустить россиян на Турнир четырех наций было единогласным

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что все стороны, задействованные в проведении Турнира четырёх наций, единогласно поддержали решение не допускать сборную России до соревнований.