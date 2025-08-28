В НХЛ заявили о единогласии по недопуску россиян на международный турнир
Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что все стороны, задействованные в проведении Турнира четырёх наций, единогласно поддержали решение не допускать сборную России до соревнований.
Он прокомментировал ранее появившиеся сведения о том, что сборные Швеции и Финляндии грозили не принимать участие в турнире, если в нём будут выступать российские хоккеисты, и подчеркнул, что мнения всех сторон совпали: России не следовало участвовать в турнире.
Турнир четырёх наций прошёл в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля; помимо сборных США и Канады в нём выступали команды Швеции и Финляндии. Победу в соревновании одержала сборная Канады.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал выступающих в НХЛ российских хоккеистов повлиять на решение лиги по вопросу участия сборной. По его мнению, ведущие игроки, играющие за рубежом, могли бы отстаивать право выступать не только за свои клубы в НХЛ, но и за национальную команду.
