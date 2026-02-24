Super провел открытую тренировку с фигуристкой Аделиной Сотниковой

24 февраля 2026, 16:31

Аделина Сотникова (Фото: Super)

Super провел открытую тренировку на катке ВДНХ с Аделиной Сотниковой, которая стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.





Всего на бесплатную тренировку с Сотниковой было 40 билетов, которые раздали гостям катка. Спортсменка показала базовые элементы фигурного катания и помогла участникам сделать их первые вращения. После чего все желающие могли сделать совместное фото с фигуристкой и получить карточку с автографом.



Корреспонденту Super Сотникова рассказала о рождении второго ребенка. Она отметила, что уже через три недели после родов она вернулась на лед после того, как врач разрешил.



Спортсменка также похвалила российских спортсменов, которые приняли участие в Олимпиаде в Милане. По ее словам, все они «большие молодцы».





«К сожалению, не всё получилось у Аделии Петросян в произвольной программе, но мы ни в коем случае не можем её судить, потому что мы не знаем, что там происходило. После долгой паузы, после отстранения она вышла на второй международный старт и показала такой результат!» — сказала Сотникова.