Следствие требует ареста экс-вице-президента ОКР по делу о мошенничестве
Следствие добивается заочного ареста бывшего вице‑президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Ъ».
По данным издания, в Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство правоохранителей о его заочном заключении под стражу. Билалову вменяют мошенничество в особо крупном размере. При этом не уточняется, имеет ли новое дело отношение к прежним претензиям к экс‑чиновнику.
Билалов уехал из России в 2013 году — вскоре после того, как президент Владимир Путин публично раскритиковал темпы и стоимость строительства ряда объектов к Олимпиаде в Сочи, указав на срывы сроков и рост смет. По итогам проверок фигурант лишился должностей, а затем против него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями.
Не дожидаясь вызова на допрос, Билалов вместе с семьей выехал в Германию, его объявили в розыск.
