Следствие требует ареста экс-вице-президента ОКР по делу о мошенничестве

28 января 2026, 17:56

Следствие требует ареста экс-вице-президента ОКР Ахмеда Билалова

Ирина Винер и Ахмед Билалов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Следствие добивается заочного ареста бывшего вице‑президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Ъ».