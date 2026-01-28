Сгорело здание бутика «Rendez-vous» в Куршевеле после скандальной вечеринки
В Куршевеле сгорело здание бутика «Рандеву», в котором ранее проходил скандальный VIP-корпоратив российской обувной сети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пожар начался на мансарде пятизвёздочного отеля Le Grandes Alpes, где расположен бутик. Из здания и близлежащих помещений эвакуировали более 260 человек. Из-за быстрого распространения огня возникла угроза возгорания соседнего отеля Le Lana.
К тушению привлекли свыше 140 пожарных. Как оказалось, в ходе ликвидации пожара четверо спасателей получили незначительные травмы. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.
Причины возгорания сейчас устанавливаются. О пострадавших среди гостей и персонала не сообщается.
