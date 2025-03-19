Сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче

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Со счетом 5:0 разгромила Гренаду российская сборная в товарищеском матче. Об этом пишет «Лента.ру».
В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной сборной благодаря этой встрече, на которой были свыше 15 тысяч зрителей.
С марта 2022 года клубы и сборные России не участвуют в международных турнирах на фоне ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Команды принимают участие лишь в товарищеских матчах.
Ранее сообщалось, чем знаменит 22-й номер Дзюбы, под которым он играл в товарищеском матче с Гренадой.
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С марта 2022 года клубы и сборные России не участвуют в международных турнирах на фоне ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Команды принимают участие лишь в товарищеских матчах.
Ранее сообщалось, чем знаменит 22-й номер Дзюбы, под которым он играл в товарищеском матче с Гренадой.
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Никита Кротов