Тренер Новиков: «Предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат»

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«Возьмём Капризова. Трудно устоять на вершинах, за которые борются наши ребята. Помню, когда у Кирилла не было заброшенных шайб, все стали говорить, что ему надо менять игровую манеру. Но зачем это делать сложившемуся мастеру. У Бобровского тоже были проблемы, его критиковали из-за зарплаты. Я предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
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